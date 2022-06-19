الرئيس العراقي يدين الاعتداءات على الإيزيديين دون ذكر اسم تركيا

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، برهم صالح، في بيان أن "الرئيس صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، وفداً من أهالي سنجار بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في المدينة والعراقيل التي تواجه أهلها".

وأكّد رئيس العراق، أن "سنجار عانت الكثير جراء العنف والإرهاب وواجه أهلها ببسالة شتى المصاعب والمحن"، مشدداً على "ضرورة رفع معاناة أهل سنجار وتوفير الأجواء اللازمة لعودة النازحين مُعززين مُكرّمين، وأن تعود الحياة الطبيعية إليها".

وتابع أن "الاعتداءات التي تعرضت لها سنجار مُدانة ومرفوضة، وأن التوترات الأمنية داخل المدينة التي تهدد أمن واستقرار الإيزيديين غير مقبولة"، مؤكداً "أهمية العمل عبر سلطات الحكومة الاتحادية والإقليم على التنسيق الجاد لإنهاء هذه المسائل".

وتجنب البيان الإشارة صراحة إلى الدولة التركية المحتلة التي تنفذ هجمات وحشية ضد القضاء بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة مصطفى الكاظمي.

وأشار إلى "ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التي تعطّل إنصاف الايزيديين، والعمل على إعمار المدينة وتنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد إلى إرادة أهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية".

ونفذت دولة الاحتلال الأربعاء 15 حزيران عدة هجمات جوية على شنكال (سنجار) وكلار في جنوب كردستان. تسبب باستشهاد طفل وجده في ناحية سنوني في قضاء شنكال.

وفي الـ 17 من الشهر ذاته، تسبب هجوم بطائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي باستشهاد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فرهاد شبلي في منطقة كلار و3 أشخاص آخرين.

(د ع)