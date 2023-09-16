الرئيس الأميركي يجتمع مع نظيره الأوكراني ومساعدات جديدة متوقعة لأوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات إضافية لأوكرانيا هذا الأسبوع، مضيفاً أن الرئيس، جو بايدن، سيلتقي نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس في البيت الأبيض.

وذكر سوليفان أنه من المتوقع أيضاً أن يجتمع زيلينسكي مع زعماء بالكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.

وقالت رويترز، الإثنين، نقلاً عن مسؤولين أميركيين إن الولايات المتحدة تدرس شحن منظومات صواريخ تكتيكية يمكنها التحليق على ارتفاع 300 كيلومتر أو منظومات صواريخ موجهة متعددة الإطلاق يصل مداها إلى 70 كيلومتراً مجهزة بقنابل عنقودية، أو المنظومتين معاً، إلى أوكرانيا.

وطلبت كييف مراراً من إدارة بايدن مدها بمنظومات صواريخ تكتيكية للمساعدة في الهجوم، وقطع خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات السكك الحديدية في الأراضي التي تحتلها روسيا.

لكن مصدراً مطلعاً قال إن الولايات المتحدة لا تعتزم الإعلان عن مد أوكرانيا بهذه المنظومة أثناء زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض.

وتتزامن زيارة الرئيس الأوكراني مع مناقشة الكونغرس الأميركي منذ أسابيع مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 24 مليار دولار.

(م ش)