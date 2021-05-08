الرئيس الأميركي واثق من قدرته على مقابلة بوتين قريبًا

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إنه يريد مقابلة بوتين على الرغم من تعزيز روسيا للقوات العسكرية بالقرب من أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وردًّا على سؤال حول لقاء بوتين في حزيران/ يونيو، قال: "أنا واثق من أننا سنكون قادرين على القيام بذلك، ليس لدينا أي وقت أو مكان محدد، يجري العمل على هذا".

وقالت الولايات المتحدة إنها تدعم أوكرانيا وسط ما وصفه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع بتعزيز موسكو "المتهور" لقواتها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين إن المفاوضات مع الروس بشأن عقد القمة مستمرة.

وقالت: "نحن نعمل من خلال مسألة بعض الخدمات اللوجستية والمكان والموقع والوقت والأجندة وجميع التفاصيل، الأمر متروك لهم حقًّا لما يريدون تحقيقه".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن روسيا تدرس إمكانية عقد اجتماع بين بوتين وبايدن.

ونقلت تاس عن بيسكوف قوله ردًّا على سؤال عما إذا كان الجانب الروسي وافق رسميًّا على القمة المقترحة "نواصل تحليل الوضع".

لدى الولايات المتحدة عدد من الشكاوى من روسيا، بما في ذلك معاملتها للناقد المسجون أليكسي نافالني، لكن جين بساكي قالت إن هذه المظالم لا تحتاج إلى حل قبل قمة بايدن وبوتين.

(م ش)