الرئيس الأميركي لا يستبعد تمديد بقاء قوات بلاده في أفغانستان

وتحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن احتمالية استمرار الوجود الأميركي على الأراضي الأفغانية حتى بعد انقضاء موعد الانسحاب المحدد نهاية الشهر الجاري، وقال أمس الأحد إنه "ثمة مناقشات جارية بيننا وبين الجيش بشأن التمديد. نأمل ألا نضطر إلى التمديد؛ لكننا سنناقش مدى تقدم عملية الإجلاء" في حين أعلنت لندن عقد قمة عبر الانترنت لمجموعة السبع "لإجراء مناقشات عاجلة حول أفغانستان".

وقال المسؤول الكبير في حركة طالبان، أمير خان متقي، الأحد "الولايات المتحدة بكل قوتها وتجهيزاتها (...) فشلت في فرض النظام في المطار. السلام والهدوء يعمان كل أرجاء البلاد لكن الفوضى تعم مطار كابول (...) يجب أن يتوقف ذلك في أقرب وقت ممكن".

كما رأى منسّق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "من المستحيل" إجلاء جميع الأفغان المتعاونين مع القوى الغربية قبل 31 آب/أغسطس، ولم يستبعد أن "يغيّر الأميركيون رأيهم" ليبقوا ما بعد هذا التاريخ في أفغانستان.

كذلك، دعت منظمات عدة معنية بحقوق الإنسان بايدن إلى تمديد الموعد النهائي لانسحاب الولايات المتحدة.

ودخلت حركة طالبان إلى كابول في 15 آب/ اغسطس من دون أن تواجه أي مقاومة بعد هجوم خاطف باشرته في أيار/ مايو، إثر بدء الانسحاب النهائي لقوات حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

(د ع)