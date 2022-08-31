وصرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه لا يوجد هناك حتى الآن أي تقدم ملحوظ في استئناف المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "توجد هناك إشارات. نعتقد أن استئناف هذه المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) يجب أن يتم دون أي معروف".

وأضاف: "إننا نهتم بالتساوي بذلك، وفي الحقيقة الكرة الأرضية كلها تهتم بذلك. يعمل الدبلوماسيون، وحتى الآن لا يوجد هناك أي تقدم ملحوظ".

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والرئيس الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف، قد وقعا عام 2010، على معاهدة "ستارت" الجديدة.

وتقيّد هذه المعاهدة عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية والصواريخ والقاذفات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها.

(د ع)