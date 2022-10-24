الرئاسة اللبنانية: وفد لبناني يتوجه الأربعاء إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية

ذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر، اليوم الإثنين أن الرئيس ميشال عون كلف وفداً برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بالتوجه إلى دمشق الأربعاء لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ويضم الوفد وزير الخارجية والمغتربين، ووزير الأشغال العامة والنقل، والمدير العام للأمن العام، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في 13 تشرين الأول الجاري، موافقة بلاده لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك بعد مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود البحرية.

(م ش)