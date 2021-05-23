الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية تخريب جهود وقف إطلاق النار

وحذر أبو ردينة في بيانٍ وصل وكالتنا نسخة عن" من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، من خلال عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد أبناء شعبنا".

وطالب "الإدارة الأميركية بالتدخل السريع منعا لسياسة الاستفزازات والتصعيد الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية جر المنطقة إليه من جديد".

وقال: إن "المعركة الأساسية كانت في القدس وما زالت مستمرة، والاحتلال ما زال يستمر في دعم المتطرفين، متحديا الجهود العربية والدولية التي بذلت لوقف العدوان".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: " أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أوصى القيادة السياسية بألا يتم تحويل أموال المنحة القطرية أو غير ذلك، إلى حماس مباشرة، وإنما إلى السلطة الفلسطينية، من خلال آلية خاصة، كذلك أوصت مصادر أخرى بمنع حماس من ترميم ما فقدته من قدرات قتالية خلال التصعيد الأخير".

(ع م)