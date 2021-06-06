الرئاسة العراقية: الهجوم على مناطق مخمور تصعيد خطير ويجب سحب القوات التركية من العراق

أصدر الناطق باسم رئاسة الجهورية العراقية اليوم، بيانًا، طالب فيه الدولة التركية بسحب قواتها من إقليم باشور كردستان "جنوب كردستان"، والموصل، وأضاف "ضروري أن يتم منع انتهاك السيادة العراقية، وسحب القوات التركية من الإقليم والموصل، والتي تعتبر انتهاكًا لمبدأ حسن الجوار، ومخالفًا للأعراف والمواثيق الدولية".

وقالت الرئاسة العراقية "الهجوم الأخير على مناطق مخيم مخمور، تصعيد خطير، ويعرض حياة المواطنين للخطر، بمن فيهم اللاجئون، وهذا يتنافى مع القانون الدولي والإنساني".

وأكدت رئاسة الجمهورية على “تعزيز العلاقات مع الجارة تركيا على أساس المصالح المشتركة وحلّ المشاكل الحدودية والملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق، ورفض الممارسات الأحادية الجانب في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية".

وأشارت رئاسة الجمهورية إلى “رفض العراق المستمر بأن يكون ساحة صراع للآخرين والتعدي على سيادته، كما يرفض أن يكون منطلقًا للعدوان على أي أحد”.