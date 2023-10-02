الرئاسات الأربع في العراق ترفض أي عدوان يستهدف أراضيه

أكدت الرئاسات الأربع في العراق، أمس، رفض أي عدوان يستهدف الأراضي العراقية، مؤكدين بأنه أي عدوان يهدد الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء العراقي القاضي فائق زيدان.

وأكد المجتمعون الذين يمثلون الرئاسات الأربع في العراق "رفضهم أي عدوان يستهدف الأراضي العراقية، كونه يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويهدد الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وشدد الاجتماع على أن "حل الإشكاليات والاختلاف يتم عبر الحوار والتفاهمات والتعاون والتنسيق المشترك"، بحسب وكالة الأنباء العراقية، وبحث الاجتماع آخر التطورات والملفات السياسية والأمنية، ومجمل الأوضاع في البلاد.

وتواصل دولة الاحتلال التركي الاعتداء على الأراضي العراقية، وذلك عبر استهداف المواطنين والقرى الآهلة بالسكان ناهيك عن استخدامها أسلحة كيماوية.