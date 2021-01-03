الرّقّة.. جهود متواصلة لمكتب المرأة في بلدية الشّعب لمساعدة النّازحين

وأُنشِئ الصندوق العام الماضي، بمبادرة وجهود ذاتية من مكتب المرأة التابع لبلدية الشّعب بالرقّة لجمع التبرعات والمساهمة في مساعدة المحتاجين والنازحين في المدينة، والذي ساهم فيه العام الماضي حوالي 300 مساهم، أمّا اليوم فقد بلغ عدد المساهمين حوالي 1500 مساهم، من أهالي الخير بمدينة الرّقّة.

وبعد الازدياد في أعداد النازحين، أسّس مكتب المرأة لجنة مؤلّفة من 15 شخصاً ما بين نساء ورجال للاطلاع على أحوال النازحين وأوضاعهم المعيشيّة ضمن الجولات والزّيارات اليوميّة، ليتمّ بعدها توزيع المساعدات عليهم كلّاً حسب حاجته ووضعه.

وعليه، قدّم مكتب المرأة مساعدات تضمّنت (المحروقات، الألبسة الشتوية، الأثاث المنزليّ، المساعدات الغذائيّة)، لـ80 أسرة نازحة ومحتاجة.

كما يقوم المكتب، بتدريب وتأهيل النساء النازحات وخاصّة (الأرامل والمطلّقات)، على المشاريع الاقتصادية لتوفير فرص عمل لهنّ.

أيضاً ينسّق مكتب المرأة مع أصحاب الكراجات لتأمين السفر إلى الخارج بشكل مجّان للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة.

إدارية مكتب المرأة لبلدية الشعب في مدينة الرقّة عواطف العيسى، قالت عن مبادرتهنّ: "بدأنا العمل بتوزيع المساعدات على النّساء اللّواتي هنّ بحاجة لها، ومن ثمّ على الأسر المتعفّفة والتي تأبى طلب المساعدات".

وتابعت: انطلق هذا المشروع كتجربة أولى قبل عام وتكلّل بالنّجاح، وأصبح يكبر يوماً بعد يوم بزيادة عدد المتبرّعين وأصحاب الخير".

وناشدت عواطف العيسى في ختام حديثها كافّة أصحاب الخير ومن لديهم حسّ بالمسؤولية تجاه تلك الأسر النّازحة والمساهمة في الصّندوق الخيريّ.

(س و)

ANHA