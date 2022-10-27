الرابطة الطبيّة العالميّة (WMA): يجب التحقيق في استخدام الغازات الكيماويّة

أصدرت الرابطة الطبيّة العالميّة (WORLD MEDICAL ASSOCIATION) بياناً كتابياً أدانت فيه اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان؛ شبنم كرور فنجانجي بشدّة.

وقال رئيس الرابطة؛ الدكتور فرانك أولريش مونتغمري: "إنّ اعتقال الطبيبة كرور فنجانجي والتهديدات الموجّهة لأعضاء اتحاد الأطباء الأتراك أمرٌ غير مقبول بالتأكيد".

وقال مونتغمري أيضاً: "تنضمّ الرابطة الطبيّة العالميّة إلى أولئك الأشخاص الراغبين بإجراء تحقيقٍ مستقل بشأن الأخبار المتعلّقة باستخدام الدولة التركية للغازات الكيماويّة ضدّ جماعة حزب العمال الكردستاني. وهذه الهجمات الدائمة على أعضاء اتحاد الأطباء الأتراك هي هجمات غير عادلة".