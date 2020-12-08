الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب تعتزم العمل في شمال وشرق سوريا

وفي تصريح حصري لوكالتنا، قال مدير الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب فيليب فانستيتكيستي، الذي يزور مناطق شمال وشرق سوريا برفقة وفد حكومي بلجيكي منذ يوم الجمعة الماضي، إن الرابطة عازمة على العمل في المنطقة.

ويضم الوفد الحكومي البلجيكي الذي يزور شمال وشرق سوريا عضوي البرلمان الاتحادي البلجيكي جورج دالماني وكوين متسو، مدير الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب فيليب فانستيتكيستي، وعضوة الرابطة رودي ملك، والرئيسة التنفيذية لشركة Child Focus لدعم ووقاية الأطفال المفقودين والمختطفين والمستغلين جنسيًّا هايدي دي باولو.

وقال فيليب فانستيتكيستي عن الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب إنها "منظمة تدعم ضحايا الإرهاب في بلجيكا، وتعمل من أجل دعم الضحايا في إعادة التأهيل أو البناء، ولكي يملك هؤلاء الضحايا حق العدالة".

وأشار فانستيتكيستي إلى أن افتتاح فرع للرابطة في شمال وشرق سوريا يأتي في سياق المتابعات القضائية التي تجري في أوروبا، والتي تتصل بشكل أو بآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، بالمرتزقة الأجانب في سوريا، وقال: "من هنا نشعر كطرف مدني أن علينا أن نعمل من أجل أن يتم سماع صوت الضحايا في قضية محاكمة المقاتلين الإرهابيين في سوريا.

وتابع: "ومن ناحية أخرى، لقد تعلمنا خلال العامين المنصرمين من إعادة تأهيل الضحايا الكثير، وأصبحت لدينا خبرة كبيرة جدًّا، إلا أننا وعلى الرغم من ذلك نحتاج إلى تعاون، فالضحايا هنا يختلفون عن الضحايا في الغرب".

وأوضح فانستيتكيستي أن الرابطة غير سياسية، وتعمل لأسباب إنسانية بحتة، وتريد العمل في شمال وشرق سوريا، لأن المنطقة تهم الجميع، وعانى فيها الأهالي الكثير من الإرهاب، وقال: "ما نود القيام به هو افتتاح فرع لنا في شمال شرق سوريا، وسنتعامل مع منظمات أخرى ناشطة في المجال ذاته ".

ونوه فانستيتكيستي إلى أنه سوف يبدأ العمل على هذا المشروع في القريب العاجل، بعد الانتهاء من الترتيبات الأولية اللازمة لهذه الخطوة، وبعد زيادة التنسيق والتعاون.

وقال مدير الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب فيليب فانستيتكيستي في ختام تصريحه: "الرابطة سوف تتعاون مع الناس، وستدعم كل ضحايا الحرب وليس ضحايا داعش فقط، بل حتى ضحايا الفكر المتطرف، وستعمل على جلب كافة الخبرات لكي تعمل من أجل الضحايا، وليكتسبوا خبرات أكبر من تجارب هذه المنطقة، بهدف الاستفادة من هذه التجارب في المستقبل لأوروبا".

(أ م/ح)

ANHA