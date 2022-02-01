القيادية دلبرين كوباني: مفاجأة أردوغان انقلبت على رأسه بانتصار قواتنا

بينت دلبرين كوباني في حديثها عن الانتصار على داعش أنهم أنقذوا العالم من خطر مرتزقة داعش الإرهابي وأن العالم مدين لهم مجدداً. وقالت:" حان الوقت ليقوم الجميع بواجبهم، ويجب تشكيل محكمة دولية لمحاكمة مرتزقة داعش"

وبخصوص المرتزقة الذين تم اعتقالهم ذكرت دلبرين كوباني أنه تم وضعهم في السجن وقالت:" بعد الآن سيكون هناك حذر شديد وستتخذ تدابير حازمة."

ذكرت دلبرين كوباني التصريح الذي أدلى به أردوغان قبل الهجوم حيث أشار أردوغان خلاله إلى وجود مفاجآت ضد مناطق شمال وشرق سوريا. وقالت:" تلك المفاجآت التي ذكرها أردوغان، انقلبت عليه بانتصار قواتنا على الهجوم."

قيّمت القيادية في YPJ دلبرين كوباني، البارحة مساء في برنامج ANHA الخاص، هجمات داعش ودور YPJ في الانتصار على هجمات داعش.

" تم وضع أساس الهجوم في مدينة روها"

تحدثت دلبرين كوباني عن المخطط الواسع لداعش في الحسكة قائلة:" العديد من الدول شريكة في هذا الهجوم، لقد تم إرسال المرتزقة من سري كانيه، تل أبيض والعراق و عملوا على إحداث زعزعة في السجن من أجل شن هجوم على مدينة الحسكة بالكامل. والشريك الأول هي الدولة التركية. من دون إذن الدولة التركية لن يتم شن أية هجمات سواء صغيرة أو كبيرة على المنطقة. كما أن حكومة دمشق شريكة أيضاً في هذا الهجوم.

مخطط الهجوم تم وضعه في مدينة روها، جمعوا المرتزقة هناك وعقدوا اجتماعاتهم لوضع خطط الهجوم. كما جرت لقاءات للدولة التركية مع الدول الأخرى وخاصة روسيا. وكانت نتيجة كل هذه الاستعدادات شن الهجمات على الحسكة، عين عيسى وتل تمر.

خارطة مخططهم كانت:" السيطرة على الهول، الحسكة وحتى خط سري كانيه."

يجب تنظيف المناطق المحتلة من أجل إنهاء خطر الإرهاب

شددت دلبرين كوباني على خطورة إرسال المرتزقة من المناطق المحتلة إلى مناطق شمال وشرق سوريا، وأضافت:" إن مركز تدريب المرتزقة يقع في مدينة روها عينها، كما أن سري كانيه وتل أبيض أقرب الطرق إليها، تتم كافة تدريبات المرتزقة واستعدادات الهجمات الإرهابية في هذه المناطق. وهذا يشكل خطورة كبيرة على استقرار المنطقة لذلك يجب تنظيف هذه المناطق من المحتلين والمرتزقة . هذه المخاطر لا تقتصر على مناطقنا فقط، إنهم يدفعون الفصائل المكونة من الشبيبة العرب إلى القتال فيما بينهم واختلاق النزاعات بينهم. ويطبقون هذه الأساليب في جميع المناطق المحتلة عفرين، سري كانيه وتل أبيض. يجب على شعبنا العربي أن يكون حذراً تجاه سياسات الدولة التركية القذرة وأن يتقبل حقيقة أن تركيا دولة عدوة لشعوب المنطقة بمختلف مكوناتها."

" ثياب عساكر حكومة دمشق ما عملها في الأحياء"

وعن بيان حكومة دمشق بشأن الهجمات قالت دلبرين كوباني:" إنه بيان لا إنساني، إن حكومة دمشق تُشرع حرب المرتزقة بهذا البيان. قالوا إن أبنيتنا تتضرر نتيجة خوضكم الحرب. من الواضح وجود مخططات مشتركة بينهم. بعد تنفيذ العملية مباشرة، ما عمل ثياب عساكر حكومة دمشق في حي النشوى؟ هذا نتيجة الاستعدادات الأولى لبداية الهجوم. حيث ارتدى المرتزقة ثياب عساكر حكومة دمشق. وكان هدفهم ارتكاب مجازر في المنطقة."

ذكرت القيادية في YPJ دلبرين كوباني إنه خلال الهجمات كان واضحاً أن مرتزقة داعش لم يستوعبوا درسهم بعد. وقالت:" نحن قوة فدائية والقوة الفدائية لا تتراجع أبداً ولا تبقى صامتة تجاه الهجمات. وإن كان مرتزقة داعش لم يستوعبوا درسهم بعد فإن هجماتهم ومخططاتهم هُزمت مجدداً بفضل أبطالنا الشهداء ورفاقنا في الجبهات الأمامية.

إغلاق معبر سيمالكا كان ضمن مخطط الهجوم هذا. أرادوا بذلك فرض الحصار على المنطقة وشن الهجمات. أشار أردوغان في بيان له إلى وجود مفاجآت لهم ضد مناطق شمال وشرق سوريا. إلا أن هذه المفاجآت انقلبت عليهم."

درب الشهيدة آواز سيكون مستمراً دائماً

تحدثت دلبرين كوباني عن وقفة YPJ البطولية في الجبهات الأمامية قائلة:" YPJ صاحبة تاريخ، كما وقفت آرين، أفيستا، بارين ضد الهجمات اليوم في الحسكة مازالت دروب شهيداتنا مستمرة. حاربت الرفيقة الشهيدة آواز بروح فدائية وبلغت مرتبة الشهادة. قواتنا لم تبقَ خارج الحرب بل حاربن في الصفوف الأولى. في حال انتشار المرتزقة في العالم النساء هن أول من سيتعرض لخطر المجازر الجماعية، لقد لعبت YPJ دوراً مهماً في هذه الحرب كما فعلت في جميع الحروب السابقة. خطا الشهيدة آواز ستبقى مستمرة. استعداداتنا كـ YPJ ضد أي هجوم كاملة و قوية. وسنقوم بواجبنا تجاه شعوب المنطقة حتى النهاية."

وعن انتهاء حملة التمشيط ذكرت دلبرين كوباني أن هذه الحملة أطلقت بسبب الشكوك عن انتشار مرتزقة داعش في مدينة الحسكة. وقالت:" هذه الحملة عززت معنويات شعبنا. تم تمشيط كامل أحياء المدينة وعاد الأهالي إلى منازلهم."

" هذا الخطر يهدد الجميع"

دعت دلبرين كوباني الدول إلى القيام بواجباتها وقالت:" مسؤولية المرتزقة المحتجزين في السجون ليست فقط على عاتقنا وإنما الجميع مسؤول. كما تقول الدول نفسها إن المرتزقة يشكلون خطورة كبيرة لذلك يجب على الجميع أن يقوموا بواجبهم تجاه ملف مرتزقة داعش الإرهابي . حتى الآن لم يقم أحد بتحمل مسؤولية المرتزقة أو إيجاد حل لملفهم. إننا مستعدون للقيام بكل ما يتطلب منا وحمل المسؤولية على عاتقنا أيضاً لكن يجب على الدول أن تتحرك أيضاً لأن خطر هذا التنظيم الإرهابي يشمل الجميع. قدم التحالف الدولي بعض الدعم YPJ في هجمات الحسكة ولكن الذي أنقذ العالم من هذا الخطر كانت قواتنا وقوات قسد "

" لو نجح مخطط داعش لحصلت مجازر جماعية" بهذه الأقوال شددت القائدة دلبرين كوباني على الخطر الموجود على أوروبا وقالت:" لو انتشر داعش في العالم لحصلت المجازر في كافة الأنحاء وتضرر الجميع, لقد أنقذنا العالم مجدداً من خطورة حقيقية. والعالم مدين لقواتنا العسكرية ولإدارتنا الذاتية. تم اعتقال جميع مرتزقة داعش ووضعوا في السجن مجدداً. وبالتأكيد ستزداد تدابير الحماية بعد الآن وسيكون هناك حذر شديد."

إلى أن تتم المحاكمة سيكون هناك خطر

استخدم مرتزقة داعش في الهجوم على قوات قسد وقوات الأمن الداخلي، أسلحة حلف شمال الأطلسي الناتو . تساءلت دلبرين كوباني عن كيفية وصول هذه الأسلحة إلى يد المرتزقة وقالت:" الدول التي تصنع هذه الأسلحة عليها أن تجد نفسها مسؤولة. تلك الدول التي تدعي أنها ضد الإرهاب كيف وصلت أسلحتها إلى يد مرتزقة داعش الإرهابيين؟ خطر داعش مازال مستمراً. هزيمتنا لداعش لا تعني انتهاء خطرهم. لذلك يجب تشكيل محكمة دولية ومحاكمة مرتزقة داعش."

" يجب البدء من الدولة التركية"

أكدت دلبرين كوباني أن على جميع مكونات المنطقة تعزيز وحدتهم ضد هذه الهجمات ليهزموا الهجمات بيد واحدة وقالت:" إن الهجمات التي تحصل على مناطقنا تنفذ بأسلحة الدولة التركية. إن الدولة التركية تخاف من ثورتنا لذلك تقوم بتنفيذ كافة المخططات لإفشالها. لو اتخذ العالم موقفاً يجب أن يكون بداية ضد الدولة التركية. تركيا هي مصدر داعش وجميع الدول مدركة تماماً لهذه الحقيقة. إن كانوا لا يتقبلون داعش ويقولون إنه يشكل خطراً على العالم، يجب عليهم البدء بالدولة التركية للقضاء على داعش والخطر الذي يهدد العالم. وإلا فسوف يتعرض الجميع للخطر والهجوم."

(ر خ)

ANHA