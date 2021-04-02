القياديّة زنوبيا أثرو: تأسيس YPJ رسالة للأعداء

وانعقد في الثاني من نيسان 2013، الكونفرانس التأسيسي الأول لوحدات حماية المرأة في مدينة ديرك، تحت شعار "نظمن ذواتكن في وحدات حماية المرأة YPJ، لضمان انتصار الثورة"، ليتم الإعلان رسميًا عن الوحدات في الـ 4 من نيسان.

القيادية في قوات حماية نساء بيث نهرين، زنوبيا أثرو، هنّأت الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس الوحدات وقالت: "إنّها قوات تشكّلت من جميع المكوّنات".

وأضافت: "لم تفرّق الوحدات بين أي مكوّن من الكرد والعرب والسريان، لذلك أراد داعش وجيش الاحتلال النيل منها وهدم كيانها".

وأشارت إلى أنّ المرأة السريانية لعبت دورها ضمن الوحدات، وقالت: "في عام 2015 عندما دخل مرتزقة داعش إلى القرى الآشورية، واختطفوا نسائها وهجّروا أهلها، دافعت وحدات حماية المرأة عن النساء، وحاربت داعش وألحقت وحدات حماية الشعب الهزائم بهم".

ونوّهت زنوبيا أثرو أنّ المرأة السريانية انضمت إلى القوات العسكرية، لمنع تكرار المجازر بحق الشعب السرياني والأرمني، مبيّنًة أنّ "المرأة السريانية كوّنت كيانها العسكري، السياسي، الاجتماعي والاقتصادي".

ولفتت القيادية إلى استهدف المرأة وارتكاب الجرائم بحقها، فأوضحت أنّها "ليست جديدة"، وأمضت تقول: "عبر التاريخ مورِس عليها مختلف أنواع التجاوزات، ولكن اليوم، من خلال تأسيس جيش خاص بالمرأة، وصلت رسالة للأعداء أنّها موجودة ولا أحد يستطيع النيل منها".

القيادية زنوبيا أثرو، دعت في ختام حديثها جميع النساء، إلى التكاتف والالتفاف والانضمام إلى وحدات حماية المرأة وقوات نساء بيث نهرين، للوقوف ضد جميع التهديدات.

ANHA