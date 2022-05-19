القيادي في قوات تحرير عفرين شيار دنيز: سنعاقب كل محتل ونحرر عفرين

شاركت قيادة قوات تحرير عفرين تصريح مصور لهم، حصري لوكالتنا يتحدث فيه القيادي في قوات تحرير عفرين شيار دنيز، عمّا تقدمه قواتهم خلال الأعوام الماضية لتحرير عفرين.

وقال دنيز في مستهل حديثه "نحن قوات تحرير عفرين نستذكر جميع شهداء مقاومة العصر في مرحلتيها الأولى والثانية، الذين استشهدوا أثناء نضالهم ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عدوانهم على عفرين، أيضا نُعزي ذوي الشهداء ونعاهدهم بالسير على خطى أبناءهم وبناتهم حتى تحقيق مرادهم".

وأضاف دنيز في حديثه، "مرّت 5 أعوام على احتلال عفرين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، حصل هذا الاحتلال على مرأى العالم خاصة الفترة الأولى أثناء المعركة والعدوان، لقد رأى العالم أجمع تلك الهمجية التي أتى بها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بترسانته العسكرية ليقيم حرب غير متوازنة القوى على جغرافيا وشعب عفرين، فالأخير جعل صوت مقاومته أعلى من صوت صواريخ العدوان ليصل صدى مقاومة العصر إلى العالم أجمع".

مقاومة بأقل الإمكانات

وأشاد دنيز بمقاومة أهالي عفرين في وجه الاحتلال "كانت هذه المقاومة أمام ثاني أقوى دولة في حلف الشمال الأطلسي "الناتو" ذات تكنولوجيا متطورة في العتاد العسكري، وذلك بأقل الإمكانات لدى أهالي عفرين الذين أخذوا من الإدارة الدعم ليصمدوا أمام هذه الهمجية".

ولفت دنيز إلى الاستعمار الثقافي لمقاطعة عفرين " خلال 5 أعوام التي مرّت على احتلال عفرين، يعمل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على تغيير ديمغرافية عفرين، من خلال تدمير الآثار والأماكن المقدسة إلى جانب خطف وقتل المدنيين".

مقاومة مستمرة

وبيّن دنيز في حديثه، "بالمقابل نعمل نحن أبناء عفرين على إفشال المشروع العثماني الجديد، من خلال مقاومة أهالينا في مناطق الشهباء ضمن المخيمات، ونضالنا في عفرين من خلال عملياتنا النوعية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته متى وأينما أمكننا، وهذا ما نريده أن يصل لشعبنا، أننا ومنذ احتلال عفرين نقاوم ضمن المرحلة الثانية في مقاومة العصر".

'عفرين ستحرر من جيش الاحتلال التركي'

وأكّد دنيز على أن عفرين ستُحرر من جيش الاحتلال التركي "وعلى شعبنا الإيمان بهذا"، مشيراً إلى أن "تتّبع قواتنا جيش الاحتلال في بؤرهم كي يتمكنوا من إلحاق ضربات قوية بالعدو".

وشدد على أن عفرين لم تحتل عسكرياً فقط كما يظهر في وسائل الإعلام بين الحين والآخر، "لكن في الأساس عفرين احتلت ثقافياً وتاريخياً، وذلك من خلال تدمير المواقع الأثرية وسرقتها، إضافة لتدمير المجتمع ثقافياً من خلال فرض اللغة التركية، وممارسة شتى أنواع الجرائم والانتهاكات بحقهم، من خطف وقتل المدنيين".

وأضاف "بأن الاحتلال التركي يسعى لإضعاف قوات تحرير عفرين، من خلال حرق وقطع الأشجار والغابات التي يعتبرها جيش الاحتلال مكان لتمركز قوات تحرير عفرين".

وتابع، "رداً على كل ما يقوم به جيش الاحتلال التركي، نحن قوات تحرير عفرين نشكل الرد الصارم من خلال تصعيدنا للنضال، واستعدانا الدائم للتضحية بكل ما نملك في سبيل تحرير عفرين".

وناشد القيادي في قوات تحرير عفرين شيار دنيز أهالي عفرين الذين مازالوا موجودين في عفرين بالتعاون مع قواتهم بما أمكنهم، "لدحر الاحتلال، وتحرير أرضنا عفرين وعودة أهالينا سالمين إليها".

منوهاً "على كل من يعتبر نفسه وطنياً فليتعاون مع قوات تحرير عفرين وعدم الانجرار وراء الأوهام التي يرسمها العدو في المخيلات "فنحن نؤمن بشعبنا بأنه مستعد دائما لدعمنا نحن أبناءهم لتحرير عفرين".

وأوضح دنيز "نحن على مدار 5 أعوام ننفذ عمليات نوعية على أوكار جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين، ضمن هذه العلميات تعرض جيش الاحتلال لضربات موجعة، إلا أن الاحتلال يحاول التستر على خسائره التي يتلقها على يد قواتنا، أمام الرأي العام والشعب التركي".

مشدداً على أن "لا تمر علينا لحظة إلا ونحن نعمل على توجيه ضربات قاسية للعدو في عفرين، ولمنع حصول العدو على مبتغاه، نحن على اتم الاستعداد ومصرين على دحر هذا العدو، لأننا أصحاب الأرض".

'نحن في مكان لا يتوقعه العدو'

وتطرق دنيز إلى العمليات التي نفذوها مؤخراً، قائلاً: "في الآونة الأخيرة نفذت قواتنا عمليات نوعية ضد الاحتلال في مدينة مارع المحتلة وعفرين ومناطق أخرى، وإننا نراقب خطوات العدو، ونحن في مكان لا يتوقعه العدو، وعلى الاحتلال التركي أن يدرك جيداً أنه ليس صاحب الارض وليس له أي مكان في عفرين، لأن أصحاب الأرض هم أهالي عفرين، وسنعاقب الاحتلال أينما وجد".

وفي نهاية حديثه أكد القيادي في قوات تحرير عفرين أن " كل عدو في عفرين هدف لقواتنا، ولن نسمح للاحتلال أن ينجح مشروعه العثماني الجديد، ولن نسمح للاحتلال أن يكونوا مرتاحي البال".

وثمّن دنيز مقاومة أهالي عفرين في الشهباء الذين يقاومون بأبسط الإمكانات المتوفرة لديهم في المخيمات، رغم جميع المصاعب.

واختتم بالقول "وفي ظل ما ذكرناه من إمكانات سنوجه ضرباتنا ضربة واحدة بأقسى ما يمكن لننجز أكبر انتصار، ونحن مؤمنين بالنصر ودحر الاحتلال وتحرير عفرين، ونضمن عودة جميع المهجرين إلى ديارهم، وسيكون هذا التحرير مهدى لشهداء وشعب عفرين".

(م)

ANHA