القيادة المركزية الأميركية: لن نغادر المنطقة بسبب ضغط إيران

قال قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي كينيث ماكنزي، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" The Washington Post، إن إيران تضغط لسحب القوات الأميركية من العراق.

وعلّق ماكنزي على استمرار الهجمات الصاروخية على المواقع الأميركية في العراق، وأكد أن الولايات المتحدة لن تغادر المنطقة بسبب الضغط الإيراني.

واعتبر قائد القيادة المركزية الأميركية أن إيران ووكلاءَها في العراق ينفذون هذه الهجمات لعدم تمكنهم من الانتصار في الساحة السياسية، وأثنى ماكنزي على الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية للتعامل مع التأثيرات الإيرانية.

وفي هجمات ليست الأولى من نوعها أفادت وسائل إعلامية عراقية، فجر الخميس، بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأميركية في بغداد.

كما ذكرت المصادر أن الصواريخ أطلقت من منطقة معسكر الرشيد في بغداد.

يشار إلى أنه منذ أشهر تتعرض قواعد عسكرية عراقية، تستضيف جنوداً أميركيين، فضلًا عن السفارة الأميركية ببغداد، لهجمات صاروخية متكررة، حيث ازدادت وتيرة الهجمات منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية ببغداد مطلع كانون الثاني / يناير الماضي.

(ش ع)