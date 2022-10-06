القيادة المركزية الأمريكية: القوات الأمريكية تشن مداهمة شمال شرق سوريا ضد داعش

ونشر مقر القيادة المركزية الامريكية بايناً على معرفاتها أكدت فيه تنفيذ عملية مداهمة استهدفت أحد متزعمي مرتزقة داعش في ريف مدينة قامشلو.

وجاء في نص البيان:

"نفذت قوات من القيادة المركزية الأمريكية الليلة الماضية مداهمة بمشاركة مروحية في شمال شرق سوريا، بالقرب من قرية القامشلي، استهدفت ركان وحيد الشمري، وهو مسؤول في داعش معروف بتسهيل وتهريب الأسلحة والمقاتلين لدعم عمليات داعش. وخلال العملية قتل الشخص المستهدف وأصيب أحد شركائه. واحتجزت القوات الأمريكية اثنين آخرين من شركائه.

لم تصب أو تقتل أي من القوات الأمريكية خلال العملية، ولم يقتل أو يجرح أي مدني، ولم تكن هناك خسائر في المعدات الامريكية.

قال الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الامريكية، "إن القيادة المركزية الامريكية ملتزمة لحلفائنا ولشركائنا من أجل الهزيمة الدائمة لداعش".

وكانت مصادر أمنية صرحت لوكالتنا، أن القوات الأميركية نفذت في ساعات الصباح الباكر، عملية إنزال جوي في نقطة بقرية ملوك سراي الواقعة جنوب شرق مدينة قامشلو، وتحت سيطرة حكومة دمشق.

ووفق المصادر فإن عملية الإنزال الجوي جرت عبر مروحيات، مما أسفر عن مقتل المدعو أبو حايك الذي عثر على جثته بالقرب من نهر في القرية، كما ألقي القبض على زوجته وأبنائه، فيما أصيب المدعوان بشار إبراهيم الإبراهيم وقصي لقمان درويش.

ANHA