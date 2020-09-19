قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان في بيان بخصوص الإجراءات الأخيرة التي قاموا بها شمال شرق سورية "وجهت القيادة المركزية عددًا من الإجراءات في شمال شرق سوريا للمساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف".

وأضاف البيان "نشرت الولايات المتحدة نظام رادار "سنتينل"، وكما زادت من وتيرة دوريات المقاتلات الأمريكية إلى جانب القوات الأمريكية".

وأردف البيان "تم نشر مركبات برادلي القتالية لتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة الأمنية في شرق سوريا (ESSA)، وهذه الإجراءات هي دليل واضح على تصميم الولايات المتحدة للدفاع عن قوات التحالف في ESSA، ولضمان قدرتها على مواصلة مهمتها في هزيمة داعش".

وقال البيان "ان قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب تعيد وضع العناصر في شمال شرق سوريا لضمان حماية قواتنا واستمرار مهمة هزيمة داعش".

وختم البيان أنه" سبق أن نشرت وزارة الدفاع مركبات البرادلي في شمال شرق سوريا وفقًا لهذه الأهداف، حيث لا تسعى الولايات المتحدة إلى صراع مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف إذا لزم الأمر".

(م ش)

ANHA