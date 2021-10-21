القيادة الأميركية الوسطى تتوعد بالرد على هجوم قاعدة التنف

وأفادت القيادة الأميركية الوسطى بأنها تحتفظ بالحق في الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في سوريا "في الزمان والمكان المناسبين".

وأوضحت القيادة في بيان أن الهجوم على القاعدة، أمس الأربعاء، متعمد وتم بطائرات مسيّرة، مضيفة أنها تجري تحقيقًا في الواقعة حاليًّا.

وكانت مصادر أمنية عراقية مرتبطة بالتحالف الدولي كشفت أن خمس طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف، لافتة إلى أن "الهجوم نُفّذ من داخل الأراضي السورية وليس الأراضي العراقية"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد، ليل أمس الأربعاء، أن انفجارات دوت في قاعدة التنف العسكرية التابعة لـ "التحالف الدولي"، نتيجة قصف من طائرات مسيّرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل قاعدة التنف.

والجدير بالذكر أن هذا الاستهداف هو الأول من نوعه للقاعدة العسكرية.

(د ع)