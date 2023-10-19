القيادة الأمريكية تكشف تفاصيل تعرضها للهجمات في العراق

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، بياناً بشأن تعرض قواتها لهجمات بطائرات بدون طيار في قاعدة الحرير في هولير.

وذكرت القيادة، أنه: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، دافع الجيش الأمريكي ضد ثلاث طائرات بدون طيار بالقرب من القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق".

وأضافت: "في غرب العراق، اشتبكت القوات الأمريكية مع طائرتين بدون طيار، مما أدى إلى تدمير إحداهما وإلحاق أضرار بالثانية، فنتج عن ذلك إصابة أفراد قوات التحالف بجروح طفيفة".

وتابعت: "بشكل منفصل في شمال العراق، اشتبكت القوات الأمريكية مع طائرة بدون طيار ودمرتها، دون وقوع إصابات أو أضرار. نحن مستمرون في تقييم التأثيرات على العمليات".

وبينت: "في لحظة التأهب القصوى هذه، نراقب عن كثب الوضع في العراق والمنطقة، ونريد التأكيد على أن القوات الأمريكية ستدافع عن القوات الأمريكية وقوات التحالف ضد أي تهديد".

(س ع)