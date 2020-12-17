​​​​​​​القيادة العامة لوحدات حماية الشعب: قواتنا لم تهاجم قوات البيشمركة

ويوم، أمس، زعم وكيل وزارة البيشمركة في باشور أن وحدات حماية الشعب قد هاجمت قوات البيشمركة.

واليوم، أكدت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب في بيان كتابي أنها لم تهاجم قوات البيشمركة.

وجاء في نص البيان:

"إلى الإعلام والرأي العام:

قواتنا لم تهاجم قوات البيشمركة، ونحترم سيادة إقليم كردستان.

طالما كانت هناك عمليات تنسيق مشتركة على طرفي الحدود بين روج آفا وإقليم كردستان، خلال السنوات الماضية، في إطار عمليات مكافحة داعش، وذلك حفاظًا على أمن واستقرار الحدود، هذا التنسيق سهّل الكثير من العقبات التي كانت تحدث عادةً في المناطق الحدودية.

إنّ ما حدث، ليلة الأربعاء في ١٦ كانون الأول، بالقرب من منطقة سحيلا على الحدود، لم يكن هجومًا من قبل قواتنا على أيّ نقاط تابعة لقوات البيشمركة، وليس هناك أيّ سبب وجيه يدعو إلى هكذا تصرف، وما أثير من تصريحات إعلامية كانت مبالغة كبيرة، أعطت للحدث حجمًا أكبر من حقيقته، فما حدث لم يعدو مسألة سوء تنسيق بيننا وبين المعنيين في إقليم كردستان.

وعلى العكس تمامًا، فإننا في وحدات حماية الشعب نحترم سيادة إقليم كردستان على أرضه وندعو إلى تركِ سياسة التهجم والابتزاز والاتهامات، كما ندعو إلى حل المسائل العالقة عبر الحوار والتنسيق المتبادل".