القيادة العامة لوحدات حماية المرأة: سنردّ على الهجمات

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ)، بياناً كتابياً بشأن هجمات دولة الاحتلال التركي الأخيرة على شمال وشرق سوريا، جاء في نصّه:

"تستهدف دولة الاحتلال التركي البنية التحتية لشمال وشرق سوريا، بذريعة العملية التي شهدتها أنقرة، لكنها في الواقع تهاجم مناطقنا بشكلٍ مستمر منذ بداية انطلاق الثورة وحتى الآن، فهي تتذرّع في كل مرّة بحوادث تبعد عنا كيلومترات عديدة ولا علاقة لنا بها، لشنّ هجماتها الهادفة إلى إبادة أهالي المنطقة، وتركّز الدولة التركية في هجماتها الاحتلالية على المرافق الخدمية والمؤسسات التي تلبّي احتياجات الأهالي، وهي تشنّ هجماتها هذه علناً وعلى مرأى العالم أجمع.

تعتبر وجودها مرهوناً بإبادة الكرد

ويعبّر هذا النهج الاستبدادي لدولة الاحتلال التركي والهجمات التي اعترف بها وزير الحرب الخاصة (وزير الخارجيّة التركي)، هاكان فيدان بكل وضوح، عن النظام الذي يعتبر وجوده مرهوناً بإبادة شعوب المنطقة، فخلال عملية "تعزيز الأمن" في دير الزور، تحرّكت الدولة التركية على الفور لتوجيه المجموعات المسلّحة إلى زعزعة استقرار المنطقة، وقد كشفنا حقيقة الدولة التركية هذه للرأي العام بالعديد من البيانات والاعترافات والإثباتات الموجودة بحوزتنا، وقد فشلت الدولة التركية بألاعيبها ومكائدها هذه، فبدأت بالهجوم على منبج وتل تمر، إلّا أنّ قواتنا تصدّت لهذه الهجمات الاحتلاليّة وردّت عليها بحزم.

سنردّ على هذه الهجمات

تهدف الهجمات التي تتعرّض لها مناطقنا إلى زعزعة استقرارها، وعلى جميع القوات الموجودة في مناطقنا أن تعي عواقب هذه الهجمات، لأن أي هجوم على مناطقنا ينعكس على المنطقة بأسرها، فوجودنا كقوات الحماية وكذلك النظام الذي ندير به المجتمع، يلعبان دوراً مهمّاً في المنطقة. إن هذه الهجمات تستهدف شعبنا، لذا لا يمكننا قبول ذلك وسنردّ عليها، لقد فتحت قوات التحالف المجال الجوّي، وهذه الهجمات تُشنّ بموافقة هذه القوات التي تعتبر نفسها قواتٍ ضامنة، ولهذا السبب فإن قوات التحالف مسؤولة عن هجمات الدولة التركية بشكلٍ مباشر، إنّنا ندعو العالم أجمع إلى القيام بواجباته الإنسانية.

على الشعب النضال في سبيل الحفاظ على المنجزات

عندما بدأنا بهذه الثورة الشعبيّة، آمنّا بإرادة الشعب وتصميمه وسندافع عن ثورتنا اليوم بنفس الإيمان، إنّنا في وحدات حماية المرأة، ندعو شعبنا في جميع أنحاء البلاد ونقول لهم لقد تمّ تحرير كلّ شبرٍ من أرض هذا الوطن بدماء أبنائكم، لذا يتوجّب عليكم اليوم رفع مستوى تصميمكم وصمودكم، لقد دفع شعبنا في أصعب الظروف، تضحيات عظيمة في سبيل استمرار الثورة وتعزيزها، وسيناضلون اليوم أيضاً في سبيل الحفاظ على منجزات هذه الثورة.

وليعلم العالم أجمع، أنّنا سندافع عن منجزات ثورتنا ونحافظ عليها مهما حصل ولن نسمح لأي قوّة احتلاليّة أن تطأ أرضنا المقدّسة.

(ر)

ANHA