القيادة العامة لوحدات حماية المرأة تعزي عوائل ضحايا الشيخ مقصود

وحول انهيار مبنى في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة بياناً كتابياً على صفحتها الرسمية.

وجاء في نص البيان:

"نحن مع شعبنا المقاوم والريادي في حرب الشعب الثورية في الشيخ مقصود. نحن كقيادة وحدات حماية المرأة نتشارك مع أبناء شعبنا حزنهم وهمومهم نتيجة انهيار المبنى. وجراء انهيار مبنى فقد 16 من مواطنينا حياتهم مع وجود عدد من الجرحى. نعزي عوائل الضحايا وشعبنا الوطني ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

يبدي شعبنا الوطني في حي الشيخ مقصود والشهباء وعفرين منذ بداية الثورة إلى يومنا هذا مقاومة لا مثيل لها. وإن الحصار المفروض على شعبنا أحد أساليب سياسة كسر إرادة الشعب. هذا الوضع الذي يعيشه شعبنا نتيجة للحرب الموجودة في المنطقة. أغلبية المباني الموجودة تضررت في الحرب، ونتيجة قلة الإمكانيات المادية لشعبنا، يضطرون للعيش في هذه المباني، يعيش شعبنا حياة صعبة جداً ويتعرض في كل يوم لتهديدات الاحتلال التركي. ومن جانب آخر يعيش في ظل الحصار الذي يفرضه نظام البعث. على الرغم من أن النظام السوري ليس له أي حق في فرض الحصار على شعبنا في المنطقة، وفي ظل هذه الظروف الإنسانية لا يترك النظام السوري سياستها لفرض الاستسلام على الشعب.

ولأن أي قوة لم تقم بواجبها الإنساني تجاه الظروف التي يمر بها شعبنا، نحن كشعب أخذنا قرار تقرير مصيرنا بيدنا، مرة أخرى فإننا سنداوي جراحنا بقوتنا الجوهرية. ونكرر عزاءنا لعوائل الضحايا وكافة أبناء شعبنا".