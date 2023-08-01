القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية تجتمع بوفد من عشائر منبج وريفها

واستعرض القائد العام لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة مظلوم عبدي خلال الاجتماع الأوضاع السِّياسيّة والأمنيّة والاجتماعيّة في مناطق شمال وشرق سوريّا، وكذلك في سوريّا بشكل عام، إضافة إلى التطوّرات في المشهد العسكريّ، والهجمات والاعتداءات التي تتعرض لها المنطقة، كما أوضح للوفد التحدّيات التي تواجه مناطقنا وسُبُل التصدّي لها، وخاصَّةً من النّواحي الأمنيّة والعسكريّة والاقتصاديّة.

كما تبادل المجتمعون النقاش حول الصعوبات الخدميّة التي يعاني من الأهالي، حيث أكد عبدي للوفد أنَّه ستتَمُّ مناقشة تلك المشاكل الخدميّة مع الجهات المعنيّة في الإدارة الذّاتيّة في سبيل تقديم حلول عاجلة لها.

وثمَّن عبدي أيضاً المواقف الوطنيّة لرؤساء ووجهاء العشائر وشعب منبج، والتفافهم حول قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة وتمسّكهم بالإدارة الذّاتيّة ومؤسَّساتها.

(ك)