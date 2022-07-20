القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية تبارك الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز

وحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية فإن "القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية أقامت احتفالية بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق ثورة ١٩ تموز وذلك بحضور ممثلين عن التحالف الدولي.

بدأ الاحتفال بعرض عسكري قدمته وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) ثمَّ ألقى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي كلمة، بارك فيها الذكرى العاشرة لانطلاق ثورة 19 تموز على كافة شعوب شمال وشرق سوريا وعوائل الشهداء وكافة المقاتلين وقال: "حاولت الدول المعادية محاربة تلك الثورة منذ بداية انطلاقها من مدينة كوباني ولكن إرادة قواتنا وعزيمة شعبنا أحبطت تلك المخططات واستطعنا أن نحارب كافة المجموعات الإرهابية التي هاجمتنا بدعم من دولة الاحتلال التركي بدايةً من فصائل "الجيش الحر" وانتهاءً بجبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابي وأننا اليوم ننظم أنفسنا و نقوّي من قدرات قواتنا من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حُققت بفضل دماء شهدائنا".

(ف)