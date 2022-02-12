القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا تخرّج الدفعة الأولى من الضباط

تزامناً مع العمل على تطوير ورفع قدرة قوى الأمن الداخلي لمواكبة الأحداث والتطورات، والتغلب على التحديات في المنطقة، خرّجت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، اليوم السبت، الدفعة الأولى من الضباط في كلية قوى الأمن الداخلي للعلوم الشرطية، وذلك خلال مراسم أقيمت ضمن مركز سردم للثقافة والفن في مدينة الحسكة.

وحضر المراسم كل من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والقائد العام لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، سيامند ولات، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي عبد حامد المهباش، وعضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD صالح مسلم، وعدد من الإداريين في الإدارة الذاتية وقوى الأمن الداخلي.

بدأت مراسم التخريج بعرض عسكري مهيب من قبل المتخرجين، وتسليم الرئيس المشترك لهيئة الداخلية، علي حجو، وثائق التخرج إلى الضباط المتخرجين برتبة ملازم أول، بعد أن استغرقت الدورة عاماً كاملاً.

كما خاطب الدفعة المتخرجة، قائلاً "تتطلب المرحلة الراهنة رسم سياسات واستراتيجيات من أجل التغلب على كافة التحديات والمخاطر، وذلك بتطوير الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعتمدة على حق الدفاع المشروع".

مضيفاً "لقد ارتكزت استراتيجية الأمن على أسس وتخطيط عملي مدروس بهدف مواصلة الارتقاء بمعدلات الأداء وتحقيق الريادة الأمنية وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار. ولتحقيق ذلك تعمل هيئة الداخلية والقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي على التطوير والتحديث الشامل للمنظومة الأمنية بما يتيح الاستقرار والتغلب على كافة التحديات".

ونوّه حجو إلى أن شمال وشرق سوريا تشهد اليوم، إنجازاً عظيماً، إذ تخرجت نخبة من ضباط قوى الأمن الداخلي الذين تعلموا المبادئ العسكرية والأمنية وفنون القتال، ومكافحة الإرهاب وضبط الأمن، وتحقيق الاستقرار، وحماية المدنيين، والتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة.

وأكد حجو قدرة وتفوق قوى الأمن الداخلي منذ تأسيسها، لأنها قائمة على فلسفة الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، مثمّناً دور المرأة الريادي في منظومة العمل الأمني في شمال شرق سوريا وإثباتها لجدارتها في العمل.

كما تحدث الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش، مؤكداً على أن تخريج الدفعة الأولى من الضباط لقوى الأمن الداخلي، هو اللبنة الأولى في مأسسة جهاز قوى الأمن الداخلي المسؤول عن مهمة فرض الأمن والاستقرار في الداخل، وحماية حقوق المواطنين والمؤسسات الخدمية وتنفيذ الأحكام القضائية وفرض هيبة القانون ومنع وقوع الجريمة بكافة مسمياتها، وكذلك مهمة مكافحة الإرهاب إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.

واستغل المهباش المراسم في مطالبة المجتمع الدولي بمعالجة مشكلة الإرهاب الأساسية وتحدياتها، لا معالجة نتائجها فقط.

وانتهت مراسم التخريج، بتوزيع الضباط المتخرجين برتبة ملازم أول على مراكزهم الرئيسة.

(م ع/أم)

ANHA