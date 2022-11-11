القيادة العامة لقسد تقدم العزاء بوفاة الشيخ حميدي الدهام الهادي

نشرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، على موقعها الرسمي، برقية عزاء بوفاة شيخ قبيلة شمر، الشيخ حميدي الدهام الهادي الجربا، الذي وافته المنية أمس الخميس.

وجاء في نص البرقية:" تلقينا ببالغ الألم وعميق الأسف، نبأ وفاة المغفور له الشيخ حميدي الدهام الهادي الجربا بعد حياة حافلة بالعطاء والسجايا الكريمة والمواقف الوطنية المشرفة. حيث برحيله عنا فقدنا أخاً مخلصاً وقائداً وطنياً كان معنا في أصعب الظروف وسيظل رمزاً في حبّ الوطن والإيثار ومكارم الأخلاق.

وبهذه المناسبة، الأليمة، فأننا نقدم تعازينا الخالصة لشعبنا في شمال وشرق سوريا بكافة مكوناته، وكذلك لقبيلة الشمر وآل الجربا في عموم سوريا والعالم وعائلة الفقيد ومحبيه.

إننا، في الوقت الذي ننعي فيه الشيخ الفقيد، فأننا نستذكر بكلّ تقدير مناقبه ومآثره في خدمة المنطقة وسكانها ولا سيما في الحفاظ على السلم الأهلي وتجذير أخوة الشعوب ووحدتهم، حيث كانت قواتنا ولا تزال شاهدة على شدة حرصه في الدفاع عن الوطن بمواجهة كافة الأطراف الدخيلة، وستبقى مواقفه الثابتة ضد الفتن التي كانت تحيكه القوى المتآمرة شاهدة على إخلاصه وحبّه للناس والأرض.

كما نستحضر في هذا اليوم الأليم، بعظيم الإكبار الدور المحوري للفقيد في الانتصارات التي حققتها قواتنا في مواجهة القوى الإرهابية المتطرفة التي هاجمت منطقة الجزيرة بداية الثورة، وكذلك مساهمته الفاعلة في التأسيس وإعادة البناء لكافة المؤسسات، حيث ترك بصمته في أعماله الخيرة ونصرة الحقّ بمواجهة كافة الأطراف الخارجية الظالمة.

رحم الله الفقيد، وألهمه الرحمة والمغفرة، وأجزل ثوابه وﺃﻛﺮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ على ما قدمه للمنطقة، ولأهله ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء".

(سـ)