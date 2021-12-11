القيادة العامة لمركز الدفاع الشعبي تبارك نجاح عملية الكريلا في زاب

بعثت القيادة العامة في مركز الدفاع الشعبي (NPG) رسالة تهنئة، نقلتها وكالة فرات للأنباء، إلى قيادة وإدارة مناطق الدفاع المشروع نتيجة العملية الناجحة التي نفذها مقاتلو الكريلا في زاب في التاسع من كانون الأول الجاري.

وجاء في نص الرسالة:

"العملية التي قام بها مقاتلو الكريلا في تل الشهيد منذر في زاب ضد جيش الاحتلال التركي كانت ناجحة، هذه العملية جاءت للانتقام لشهداء زاغروس وديرسم في الثامن من كانون الأول في الساعة 14:00، ومن أجل كسر قوة العدو ومحاصرته.

وفي التاسع من كانون الأول في الساعة 01:00 داهم المقاتلون من خمسة محاور، على حين غرة، نقطة تابعة للعدو ودمروها في وقت قصير واستولوا على أسلحة وذخائر ومعدات لجنود العدو، في هذه العملية خرج مقاتلونا دون خسائر، وهذا يدل على مستوى النجاح، ونتيجة هذه العملية الثورية الناجحة وفي شخص قيادتكم، نهنئ نحن في قيادة إيالة زاب، كافة الوحدات التي شاركت في هذه العملية، ونحن بانتظار انتصارات أكبر.

النظام الفاشي القاتل أخفى عدد قتلاه وجرحاه وكشف عن كذبه بقول "قتلنا 6 مقاتلين من الكريلا"، لكن هذه الكذبة لا يمكن أن تخفي الحقيقة، لا يمكن لأي نظام فاشي أن يحقق نتائج بهذه الأساليب للحرب النفسية التي تسعى إلى خداع المجتمع التركي، الشيء الحقيقي هو أن الإرادة تتجلى في شخص الفدائيين الذين لم يقدموا خسائر في هذه العملية.

وعلى أساس أن تدوم هذه العمليات الناجحة، من المؤكد أن حملتنا "حان وقت الحرية " سوف تنتصر، بهذا اليقين والإيمان، نهنئ مرةً أخرى، كافة الرفاق الذين شاركوا في هذه العملية الثورية الناجحة في زاب وكافة قوات إيالة زاب، ونتمنى لهم النصر في نضالهم المقدس من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية".

(ف)