القيادة العامة لـYPJ:سننتقم لرفيقاتنا من الاحتلال التركي وجواسيسه

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، بياناً إلى الرأي العام، بخصوص استشهاد القياديات في وحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية جيان تولهدان وروج خابور وبارين بوتان، اللواتي استهدفتهن طائرة مسيرة تركية على طريق مدينة قامشلو بتاريخ 22 تموز الجاري.

وجاء في البيان :

يسعى النظام الفاشي أردوغان وحليفه داعش وجاسوسه الذي يعادي ثورة روج آفا ومؤسسيها من النساء الرائدات إلى إنجاح مشروع الإبادة التي يتبنّاها والقضاء على المرأة بالهجمات اليومية التي يشنّها. إنّه يسعى باستهدافه للثورة إلى القضاء على قوة المرأة التي تقود نضال الحرية الكردية. ورغم أنّ هذه الهجمات تقع أمام أنظار قوات التحالف والقوات الروسية في المنطقة إلّا أنّ هذه القوى تغضّ الطرف عنها ولا تبدي أي ردّ فعل حيالها ولهذا نقول إنّ القوى التي تغضّ الطرف عن هذه الهجمات وتتجاهلها مسؤولةٌ عنها وشريكة فيها بقدر القوى التي تشنّها".

وتابع :" استهدفت دولة الاحتلال التركي في الـ 22 من تموز الجاري سيارة على طريق قامشلو بطائرة مسيّرة مما أسفر عن استشهاد القيادية في وحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية جيان تولهلدان والتي كانت في الوقت نفسه القائدة العامة لوحدات مكافحة الإرهاب، والقيادية روج خابور ورفيقتنا بارين بوتان عضوة وحدات حماية الإرهاب أثناء مغادرتهن لقامشلو بعد المشاركة في الملتقى الذي عُقد فيها بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للثورة. نقدّم تعازينا للشعب الكردي بأسره ولمكونات شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية باستشهاد قيادياتنا ورفيقاتنا. ونعد بالانتقام لشهيداتنا بالدفاع عن الثورة وتعزيزها،و القضاء على دولة الاحتلال التركي ومرتزقة داعش وضمان تحرير روج آفا وشمال وشرق سوريا".

وتابع البيان بالحديث عن نضال القياديات خلال الثورة ومدى تأثيرهن على نضال وإرادة النساء :

"شهدت قائدة وحدات مكافحة الإرهاب جيان تولهلدان، الاسم الحقيقي سلوى يوسف على كل مصاعب الثورة ولحظاتها، وعملت منذ بداية الثورة على تنظيم الشعب، تشكيل YXG وتجييش وحدات حماية المرأة ومهام وحدات مكافحة الإرهاب بجهدٍ وتفانٍ كبير. أصبحت ثورة روج آفا بجهود ونضال الرفيقة والقيادية جيان ثورة للمرأة ولقت صدىً واسعاً وأصبحت أملاً لحرية جميع النساء والإنسانية بأسرها. وصلت هذه الثورة اليوم لعامها العاشر بجهود هؤلاء الرفيقات والقياديات. خلقت قوة وإرادة القيادية جيان الإيمان بالحياة الحرّة لدى جميع النساء والمجتمع بأسره. وآمن كل من النساء والشبيبة من جميع المكونات في روج آفا وشمال وشرق سوريا ومن العالم أجمع بهذه الثورة وتدفّقوا نحو روج آفا. أصبحت القيادية جيان بشغفها بالحياة الحرة وثورة روج آفا ذات معرفةٍ وخبرةٍ كبيرة وقد درّبت آلاف المقاتلين بمعرفتها وخبرتها هذه وسيعزز هؤلاء المقاتلون اليوم ميراث النضال الذي تركته لهم ويضمنون الوطن الحر. شاركت رفيقتنا وقياديتنا الرائدة جيان في جميع حملات تحرير روج آفا وشمال وشرق سوريا بالروح المقاومة للمرأة الحرة. خاضت القيادية جيان في سري كانيه عام 2013 القتال ضد مرتزقة داعش الذين كانوا كابوساً للبشرية جمعاء، وضد مرتزقة جبهة النصرة في الشيخ مقصود، الشدادي، منبج ودير الزور من جبهة إلى جبهة وشاركت ضد داعش مع التحالف في جميع حملات التحرير. أصبح نضال القيادية جيان تولهلدان أمل الحياة الحرة للبشرية جمعاء.

ترعرعت الرفيقة والقيادية روج الاسم الحقيقي جوانا حسو في كنف عائلةٍ وطنية في الدرباسية. وأصبحت ذات تجربة وخبرة خلال وقت قصير من انخراطها في صفوف الثورة وأصبحت بفلسفة حرية المرأة؛ امرأة ثورية ذات إرادة وقوة. وقد سارت وفق نهج وفلسفة حرية المرأة هذه حتّى اللحظة الأخيرة وتولّت مهامها الثورية والوطنية بمسؤولية. وقضت كلّ لحظةٍ من حياتها في النضال في سبيل الوطن الحر. وشاركت مع قوات التحالف في حملات التحرير من داعش. وأُنقذت البشرية من داعش بقيادة وشجاعة الرفيقة والقيادية جيان وروج.

تأثّرت الرفيقة بارين بوتان، الاسم الحقيقي رها بشار التي ترعرعت في كنف عائلة وطنية في عفرين بثورة روج آفا في بحثها عن الحرية وهي في سن الشباب. وانضمّت إلى صفوف وحدات حماية المرأة. عاشت رفيقتنا بارين بغضب وحقدٍ شديد تجاه الدولة التركية المحتلة وناضلت بإصرار كبير لدحر الاحتلال".

القيادة العامة لوحدات حماية المرأة قالت إن الثورة الشعبية تأسست في شمال وشرق سوريا بجهودٍ وتضحيات كبيرة من الرفيقات المستشهدات وعلى أساس حرية المرأة وأصبحت أمل الحرية لجميع نساء المجتمعات الحرة. إنّ الدفاع عن الثورة وضمان حرية روج آفا وشمال وشرق سوريا هو وظيفتنا الأساسية في وحدات حماية الشعب ووعدنا الذي قدّمناه لقيادياتنا.

واختتمت القيادة البيان بالتأكيد على الانتقام ودعوة النساء في شمال وشرق سوريا للانضمام إلى صوف النضال :"مرةً أخرى نقدّم تعازينا للشعب الكردي بأسره وقوات وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية. سننتقم لرفيقاتنا من قوات الاحتلال التركي وجواسيسه ولن يتمكّن هذا الهجوم من جعلنا نتراجع بأي شكلٍ كان بل سيعزّز من كرهنا وحقدنا تجاه الدولة التركية أكثر. في هذه المرحلة التي تقع فيها ثورتنا وقياديوها هدفاً لهجمات الإبادة نقول لجميع نساء شمال وشرق سوريا انضمّوا إلى صفوف النضال".

(ر)

ANHA