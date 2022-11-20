القيادة العامة لـ YPJ: سننتقم لشعبنا

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، اليوم الأحد، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، حول الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا.

وجاء في نص البيان

انتهجت دولة الاحتلال التركي التي لطالما كشفت فاشيتها بإظهار وجهها الاستبدادي، جميع الأساليب الوحشية بحقّ الشعوب. والهجمات التي طالت عدّة مناطق في شمال وشرق سوريا كديرك، كوباني، عين عيسى، درباسية، زركان، الشهباء وتل رفعت حوالي الساعة 12:00 بعد منتصف ليلة 19 تشرين الثاني الجاري تجسّد استبداد هذه الفاشيّة.

ومع أنّ أردوغان الفاشي قد اتخذ الاستفزاز في إسطنبول ذريعة لهذا الهجوم، إلّا أنّ الجميع يعلم أنّه تمّ التخطيط والاستعداد لشنّ هجماتٍ على جميع مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا سابقاً. ومثلما قتل نظام أردوغان الإرهابي شعبه بيديه فهو يهاجم اليوم بعقلية الإبادة. ولكن على فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية أن تعلم أنها لن تنتصر.

نعلم أنّ شعبنا سيدافع عن أرضه التي ارتوت بدماء عشرات الآلاف من الشهداء ضدّ الاحتلال وسيظهر وطنيّته وتمسّكه بقيمه. فعلى نساء وشبيبة روج آفا وشمال وشرق سوريا الدفاع عن أرضهم ضدّ هذه الهجمات والانضمام إلى جبهات الدفاع عن الأرض والوطن.

نقدّم تعازينا لذوي المواطنين الذين فقدوا حياتهم في هذه المجزرة ولشعبنا بأسره ونتمنّى الشفاء العاجل للجرحى. وليعلم شعبنا أنّنا سننتقم لشعبنا الذي تعرّض لعملية الإبادة هذه. إنّ هذا الهجوم ليس الهجوم الأول الذي تشنّه الدولة التركية الإرهابيّة ولن يكون الأخير، ولكن ومثلما لم نرضخ لهذه الهجمات يوماً فلن نتراجع أو نتّخذ خطوةً إلى الوراء من الآن فصاعداً أيضاً. وسنناضل بثقافتنا المقاوِمة التي انتصرت في كلّ مكان ونهزم عقلية الإبادة لهذا النظام الإرهابي".

(ر)