القيادة العامة لـ YPJ تعزي بوفاة رئيس الأساقفة الفخري ديزموند توتو

وأصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية، وصلتنا نسخة عنها.

وجاء في نص البرقية: "إن الأشخاص الذين يكرسون حياتهم لأهداف سامية، تخدم المحبة والسلام، هم أشخاص لا يمكن أن يمروا مرور الكرام في حياة الشعوب، وبشكل خاص الذين واجهوا بمفردهم مفاهيم عنصرية تغلغلت في المجتمعات كخلايا سرطانية تضرب الكل بالكل وتخلق فجوات عنصرية لا وجود لها في قواميس المساواة والعدل.

لقد أثار خبر وفاة رئيس الأساقفة الفخري ديزموند توتو الحزن في نفوس جميع أصدقائه في شتى أنحاء العالم. إذ كان رجلاً يتحلى بمفاهيم أخلاقية قوية، وحاول جاهداً تحقيق انتقال سلمي في جنوب أفريقيا، وحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1984؛ بفضل الجهود التي بذلها في التصدي لنظام الفصل العنصري وفي نيسان/ أبريل 2013 فاز بجائزة تمبلتون المرموقة، الجائزة التي فازت بها في الماضي كل من الأم تيريزا والدالاي لاما، وهي جائزة هدفها تكريم الأحياء "الذين ساهموا بشكل كبير في تأكيد الأبعاد الروحية للحياة".

وكان الأسقف الذي عاصر نيلسون مانديلا رمز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري، إذ يُنسب إليه الفضل أيضاً في ابتكار مصطلح "أمة قوس قزح" لوصف التعدد العرقي الموجود داخل جنوب أفريقيا ما بعد حقبة نظام الفصل العنصري.

ببالغ الأسف تلقينا، نحن وحدات حماية المرأة، نبأ وفاة رجل المساواة والسلام بين المكونات، وكوننا نثمّن عالياً ونقدر كل المساعي الفردية والجماعية والأممية فيما يتحقق بالمساواة بين المكونات وفئات المجتمع، ونسعى من خلال تبنينا لهذه الأهداف في منظومتنا الدفاعية الإنسانية إلى ترسيخ المساواة ووضع أيدينا بيد كافة المساعي الإنسانية التي تخدم مبادئ المساواة ونبذ العنصرية. نتقدم بأحرّ التعازي والمواساة لكل المناضلين من أجل المساواة في العالم برحيل رئيس الأساقفة الفخري ديزموند توتو، وسنستذكر بكل وفاء مواقفه المؤيدة للقضية الكردية".

(س ر)

ANHA