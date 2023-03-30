القيادة العامة لـ YPG: القيادي فاضل بوطان من حُماة ومؤسسي وحداتنا

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب YPG بياناً إلى الرأي العام، استذكرت فيه القيادي الوطني فاضل بوطان. جاء في مستهله: "نستذكر بكل إجلال واحترام القيادي الوطني والأسطوري فاضل بوطان، وننحني بكل تقدير أمام جميع شهداء الثورة. نحن كوحدات حماية الشعب نقدم تعازينا الحارة لعائلة القيادي فاضل بوطان الكريمة ولأهل بوطان، وأيضاً لشعبنا في روج آفا وعموم شعب كردستان. بصفتنا مقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب YPG، لقد وصلنا إلى هذا اليوم بفضل التفاني والتضحية والعمل المقدس للقادة أمثال ديار باكوك، ونالين موش، وكولان باتمان والقيادي فاضل بوطان، وعلى هذا الأساس نجدد عهدنا ووعدنا لجميع شهداء الثورة على أن علم كفاحهم ونضالهم سيبقى مرفرفاً في سماء وطننا حتى بناء مستقبل حر ودائم".

وأضاف البيان "رفيقنا القيادي العظيم فاضل بوطان، ناضل بدون تردد من بوطان حتى زاغروس، وزاب، وآسوس وروج آفا وفي أجزاء كردستان الأربعة. كما أنه حمل على عاتقه قيادة حروب ضارية، وبعد تاريخ حافل بالبطولة، أصيب رفيقنا القيادي عام 2015 بجروح خطيرة نتيجة حادث مؤسف، وعلى إثرها نقل إلى خارج الوطن لتلقّي العلاج، ومع مرور الوقت أصبحت إصابته خطرة للغاية، وعلى إثرها في 22 حزيران 2022 انضم رفيقنا إلى قوافل شهداء كردستان".

وأوضح البيان "منذ بداية النضال، أجمل فتيات وشبان منطقة بوطان أخذوا مكانهم في صفوف النضال بشكل فعال وبشجاعة كبيرة من أجل حرية كردستان. ومع بداية ثورة روج آفا، انضم شباب بوطان الوطنيون ومئات من شباب شمال كردستان إلى صفوف وحدات حماية الشعب وقاموا بدورهم بشكل فعال من أجل حماية الثورة وتعزيز الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، فإن حركة حرية كردستان وبالأخص مقاتلي ومقاتلات الكريلا، قدموا دعماً كبيراً للثورة، سواء من جانب المقاتلين أو من جانب الإدارة، وقدموا تضحيات لا مثيل لها في حربنا ضد داعش، وبهذه الطريقة اكتسبنا خبرة وتجربة كبيرة في قوتنا الدفاعية".

وتابع البيان "كان القيادي الوطني، الرفيق فاضل من القادة الذين توجهوا إلى روج آفاي كردستان في أصعب ظروف التي مرت بها الثورة وأكثرها خطورة. وذلك بدءاً من حملة تل حميس وتل براك إلى معارك تل تمر والحسكة، إلى جانب ذلك أشرف رفيقنا القيادي بهدوء وحساسية عالية وبأساليب وتكتيكات مبدعة على توجيه مقاتلات ومقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة لصد هجوم داعش العنيف على مدينة سري كانيه/ رأس العين. إذ لم يتمكن تنظيم داعش الإرهابي في تلك السنوات الصعبة من الحصول على أي نتيجة من هجماته، وذلك بفضل عمل الرفاق والقادة المتميزين أمثال القيادي فاضل. لقد تأسست وحدات الحماية الشعب YPG على هذا الميراث الثمين، وتمكنت من حماية شعب روج آفا، من تنظيم داعش الإرهابي".

وأردف البيان "المرحلة التي بقي فيها القيادي فاضل بوطان في ساحة القيادة روج آفا، كان على صلة وثيقة فيها بمقاتلات ومقاتلي وحدات حماية الشعب، بدءاً من تأهيل وبناء المقاتلين إلى قيادة المعارك الضارية، حيث كانت لحظات نضاله دائماً تشاركية مع المقاتلين، فقد جلب أسلوب حياته المتواضع والمليء بالتضحية وطريقة حربه وقيادته الحكيمة النصر في المعارك التي خاضها، وبهذا أصبح القيادي فاضل بوطان من حُماة ومؤسسي وحدات حماية الشعب".

وأكدت وحدات حماية الشعب (YPG) في بيانها، "في البداية نستذكر رفيقنا القيادي فاضل بوطان وجميع شهداء الثورة، لن ننسى أبداً التضحية العظيمة التي قدمها شهداؤنا وسنبقى على خط الرفيق فاضل بوطان حتى إنهاء الإبادة والاحتلال"، مجددة العهد لهم بالنصر".

(ل م)