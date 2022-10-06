القيادة العامة لـ YPG تكشف سجل أحد قياديها استشهد جراء هجوم لجيش الاحتلال التركي

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب، اليوم الخميس، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، وصلتنا نسخة عنه، كشفت فيه أن القيادي لعب دوراً كبيراً في هزيمة داعش.

وجاء في نص البيان:

استشهد رفيقنا القيادي كوجرو باتمان في كوباني في الأيام الماضية نتيجة استهدافه بطائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي.

ولد رفيقنا كوجرو عام 1983م في باتمان ضمن عائلة وطنية، لطالما كانت مدينة باتمان مستهدفة من قبل العدو بسبب ارتباطها بأرضها وكرامته، هاجم العدو شعبنا في باتمان بشتى أنواع الهجمات، حيث تحول كلّ هجوم إلى سببٍ أساسي للمقاومة، فرغم وحشية العدو وهجماته الشديدة، لم ينحني شعبنا ولم يقبل الاستسلام والرضوخ أبداً، وبهذا كانت لمدينة باتمان دائماً مكانة خاصة في الكفاح من أجل حرية الشعب الكردي، فمع تصاعد نضال الشعب الكردي، أخذ الكثير من الوطنيين من باتمان مكانهم في هذا النضال وأدى كلٌّ منهم دوراً طليعياً وفدائياً في سبيل الحرية.

ترعرع رفيقنا كوجرو في هذه المدينة، فقد عرف حقيقة العدو منذ طفولته وبهذه الطريقة بنى شخصية وطنية وروحاً حرة في نفسه. لطالما كان لديه غضبٌ شديد تجاه العدو وانضمّ للأنشطة الثورية في سنّ مبكرة للانتقام لشعبه المظلوم.

انضمّ الرفيق كوجرو إلى صفوف حركة الحرية عام 2001م في ربيع عمره، بدءاً من زاغروس إلى جبال ديرسم، قاتل وناضل في عدة مناطق كردستان، في عام 2014م عندما هاجم مرتزقة داعش مدينة كوباني، انتقل الرفيق كوجرو إلى روج آفا وانضمّ إلى مقاومة كوباني، استناداً على تجاربه في حرب الكريلا، انضمّ إلى هذه المقاومة الفريدة كقائدٍ طليعي.

في مواجهة الهجمات الوحشية لمرتزقة داعش، لم يتراجع رفيقنا كوجرو خطوة إلى الوراء ولعب دوراً كبيراً في هزيمة داعش. تولّى مكانة رائدة في العديد من حملات تحرير مناطق شمال شرق سوريا ولعب دوراً كبيراً في انتصار مقاومة كوباني، كما أخذ مكانه كقائدٍ طليعي في حملات تحرير الرقة ومنبج وعين عيسى والطبقة، أصيب مرات عديدة في حملات التحرير هذه، كلّ إصابة قوته أكثر لينضمّ بشكل فعال في حماية جبهات روج آفا.

لطالما كان رفيقنا كوجرو مثالاً يحتذى به لرفاقه في كلّ مكانٍ ناضل فيه، بمشاركته الطبيعية ورفاقيته القوية، حتى في أصعب المواقف كان يقوم بالعمل بحماسٍ كبير وأدى مهامه الثورية على أكمل وجه، فقد كان نموذجاً يحتذى به كرفيقٍ وكقيادي، على هذا الأساس نحن كرفاقه، في شخص الرفيق كوجرو نستذكر جميع شهدائنا الأبطال بإجلالٍ واحترام ونجدد عهدنا لشهدائنا وشعبنا في بناء غدٍ حر وآمن.

سجل رفيقنا الشهيد على النحو التالي:

الاسم الحركي: كوجرو باتمان

الاسم والكنية: حسن دميرتاش

اسم الأم: آيجان

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الميلاد: باتمان 1983

نحن كالقيادة العامة لوحدات حماية الشعب، نعرب عن تعازينا الحارة لعائلة شهيدنا وشعبنا الأبي".

(س ر)