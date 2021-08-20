القيادة العامة لـ YPG تعلن استشهاد القيادي ريناس روج جراء غارة جوية لجيش الاحتلال

الإعلان عن سجل الشهيد ريناس روج، جاء خلال بيان كتابي للقيادة العامة لوحدات حماية الشعب نشره المركز الإعلامي للوحدات.

وجاء في نص البيان"

أصبحت ثورة روج آفا وشمال شرق سوريا اليوم منبع للحرية وتعايش الشعوب، مما دفع بالدولة التركية ومرتزقتها للوقوف ضد هذه الثورة ومهاجمتها حيث هذه الاعتداءات والهجمات التي تسببت في تعرّض أمن شعوب المنطقة للخطر، تحصل أمام أنظار العالم أجمع ولا تزال مستمرة إلى يومنا هذا.

الجيش التركي وبالرغم من اتفاق وقف أطلاق النار إلا أنه لا يزال مستمراً في هجماته وبشكل خاص على المدنيين حيث استشهد العديد من أناسنا المدنيين نتيجة لهذه الهجمات، وكما أن وحداتنا العسكرية أيضاً تعرضت في الكثير من المرات لهجمات المرتزقة ولكن تم التصدي لهذه الهجمات وإفشالها. بتاريخ 19 آب وتحديداً في الساعة 14.00، استشهد رفيقنا في المجلس العسكري التابع لوحدات حماية الشعب ومن قيادة قسد، الرفيق ريناس روج نتيجة لغارة جوية من طائرة بدون طيار على طريق الحسكة- قامشلو(علي فرو).

الرفيق ريناس، كرديٌ من شرق كردستان. التحق بصفوف الثورة على أسس المسؤولية التاريخية حيث قاتل ضد جميع الأنظمة التي بررت قمع وإبادة الشعب الكردي وأخذ دوراً تاريخياً في نضاله هذا، وكما أنه وبكل روح فدائية ومسؤولية أخذ مكاناً بارزاً في جميع جبهات القتال في روج آفا ضد الحرب التي كانت تهدف لإبادة وانهاء هذه الثورة. الشهيد ريناس قاتل وخاض نضالاً لا مثيل له كمقاتل وقائد في جميع جبهات القتال ضد عدوة الإنسانية، داعش والاحتلال التركي مؤدياً بذلك وبكل روح مسؤولة وبلا تردد جميع واجباته.

شارك الرفيق ريناس في الكثير من الأنشطة الثورية التي كانت تحدث في أجزاء كردستان حيث انضم إلى قافلة الشهداء سائراً على درب أخيه ريباز الذي أصبح رمزاً لجميع شباب كردستان الفدائيين. الشهيد ريناس خلال حياته الثورية والتي تجاوزت الثلاثون عاماً، آمن بروحه وبقلبه بالحرية تاركاً خلفه الكثير من البطولات العظيمة.

وثيقة الشهيد ريناس هي كما يلي:

الاسم الحركي: ريناس روج

الاسم والكنية: صلاح الدين شهابي

اسم الأم: أمينة

أسم الأب: سعيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو 19 آب 2021

في النهاية نستذكر في شخص القيادي ريناس جميع شهداء الثورة بكل إجلال واحترام، ونقدم تعازينا لأسرته ولشعبنا وكما نجدد وعدنا وعهدنا بالانتقام من جميع أشكال هجمات العدو".

(م)