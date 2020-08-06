القيادة العامّة لقوى الأمن الدَّاخلي تعلق على معاودة الاحتلال التركي استهداف مدينة قامشلو

وأصدرت القيادة العامّة لقوى الأمن الدَّاخلي_شمال وشرق سوريا بياناً مساء اليوم على خلفية قصف طائرة مسيرة لمدينة قامشلو، وجاء في بيانها:

"استهدف جيش الاحتلال التركي مساء اليوم الخميس السادس من شهر آب/أغسطس شركة سادكوب للمحروقات بحي علايا بمدينة قامشلو عبر طائرة دراون مما أدى لإصابة أحد الأهالي المارَّة بالقرب من موقع الاستهداف بجروحٍ مُتفاوتة نُقِل على إثر إصابته إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، إضافة لإلحاق أضرار ماديَّة بممتلكات المدنيين المجاورة وضمن الشركة.

إننا في قوى الأمن الدَّاخلي لشمال وشرق سوريا نُجدد دعوة التحالف الدولي ودولة روسيا الاتحاديَّة كونها الضامنة لوقف إطلاق النار والقيام واجبتها تجاه هذه الجرائم المتكررة والهادفة لنشر الفوضى والذعر بين الأهالي.

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ANHA