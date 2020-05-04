القوات الروسية والتركية تنهي دورية مشتركة في ريف كركي لكي

وانطلقت دورية مشتركة روسية تركية، صباح اليوم، في قرى منطقة آليا التابعة لناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو، وتألفت الدورية من 9 مدرعات روسية و4 لقوات الاحتلال التركي برفقة مروحيتين روسيتين.

وانطلقت الدورية من قرية ديرونا آغي مروراً بقرى باترزان، وباكروان، وقاصتبان وقرغو وكهنيا نبي وجيلكا وشيخ ابراهبم، بالإضافة إلى قرية سرمساخ وبانوكيا وخراب رشك مع تحليق الطيران على مستوى منخفض.

هذا وبعد انتهاء الدورية عادت قوات الاحتلال التركي عبر الحدود إلى نقاطها فيما عادت الشرطة الروسية إلى نقاطها في قامشلو.

يذكر أن القوات الروسية أزالت الأعلام عن مدرعاتها قبل بدء الدورية، فيما لم تحمل المدرعات التركية العلم التركي.

(كروب/ك )

ANHA