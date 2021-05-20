القوات الروسية تسيّر الدورية المشتركة الـ 48 مع الاحتلال التركي في ريف الدرباسية

وانطلقت الدورية المشتركة من باب شيرك الحدودي، 13 كم غرب مركز مدينة الدرباسية، وتألفت من 4 مدرعات من كلا الجانبين الروسي والتركي، برفقة حوامتين روسيتين.

ومن المقرر أن تجوب الدورية القرى الغربية والجنوبية والشرقية لناحية الدرباسية "شيرك، دليك، سلام عليك، قنيطرة، قرمانة، تل كديش، غنامية، كربتلي، تل طيرة، تل كرمة، خاصكة، خانكة"، وتعود في الطريق نفسه.

وتعد هذه الدورية الـ 48 لشرطة العسكرية الروسية والاحتلال التركي منذ توقيع اتفاقية سوتشي بين الجانبين الروسي والتركي في 22 تشرين الأول عام 2019.

(ب ح/سـ)

ANHA