القوات الروسية تسيّر الدورية الـ 49 مع قوات الاحتلال التركي في الدرباسية

سيّرت الشرطة العسكرية الروسية مع قوات الاحتلال التركية دورية مشتركة جديدة في الريف الغربي لمركز ناحية الدرباسية، اليوم، وسط نقص في المدرعات الروسية.
خبر 2021-06-17T11:03:00 الحسكة

وانطلقت الدورية المشتركة من باب شيرك الحدودي 13 كم غرب مركز مدينة الدرباسية، وتألفت الدورية من 3 مدرعات روسية، و4 مدرعات تركية، برفقة حوامتين روسيتين.

وجابت القرى الغربية لناحية الدرباسية وهي" شيرك، دليك، بيركنيس، قيروان، عالية، دهر العرب" والعودة في نفس الطريق.

لتعود المدرعات التركية إلى الأراضي التركية، فيما توجهت المدرعات الروسية إلى قاعدتها في مدينة قامشلو.

وتعد هذه الدورية الـ 49 منذ توقيع اتفاقية سوتشي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الاحتلال التركية رجب طيب أردوغان في 22 تشرين الأول عام 2019.

(ب ح/ سـ)

ANHA


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