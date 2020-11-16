القوات الروسية تسيّر الدورية الـ 34 مع الاحتلال التركي غرب ناحية الدرباسية

الدورية المشتركة الـ 34 التي سُيّرت في ريف ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، بدأت، صباح اليوم، بعد أن دخلت مدرعات الاحتلال التركي الأراضي السورية، وانطلقت من قرية شيرك 13 كم غرب الدرباسية.

وجابت قرى دليك، ملك قنيطرة، قرمانيه، تل كديش، غنامية، كربتليه، تل طيره، جديدة، بابا محمود، تل كرمة، خاصكه، أبو جراده، خرزه، خانكه جوهرية، بأربع مدرعات من كل طرف، إضافة إلى مرافقة حوامتين روسيتين لها.

أهالي القرى، وبحسب مراسلتنا التي تابعت سير الدورية، عبّروا عن رفضهم لتسيير الدوريات في قراهم برشق المدرعات بالحجارة.

مراسلتنا قالت أيضًا إن الدورية المشتركة انتهت بعد عودة المدرعات التركية إلى بوابة شيرك ومغادرتها الأراضي السورية وتوجُّه القوات الروسية إلى قاعدتها في مدينة قامشلو.

(ب ح/سـ)

ANHA