القوات الروسية تستولي على أكبر محطة نووية أوكرانية

وقالت السلطات الأوكرانية، الجمعة، إن القوات الروسية استولت على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، بعد أن اشتعلت النيران في مبنى بالمجمع ناجم عن قتال عنيف مع مدافعين أوكرانيين، بحسب وكالة رويترز.

وأدت المخاوف من كارثة نووية محتملة في محطة زابوريزهزهيا إلى بث الخوف في عواصم العالم، قبل أن تعلن السلطات أن الحريق في مبنى تم تحديده على أنه في مركز تدريب وقد تم إخماده.

وأعلنت القيادة العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، أنها قامت بالسيطرة الكاملة على محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية الواقعة جنوب أوكرانيا.

وجاء في بيان القيادة العسكرية إن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية، وذلك بعد اشتباكات مع المسلحين في محيط المحطة النووية".

وأضاف البيان أن المحطة النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها وهي تحت حماية القوات المسلحة الروسية".

وأفادت محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية بحدوث حريق اندلع على أراضيها.

وأعلنت الطوارئ الأوكرانية عن نجاحها في إخماد الحريق المندلع في بعض أقسام محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأصدرت الطوارئ الأوكرانية بيانًا قالت فيه إن عملية الإخماد نجحت بعد نشوب حريق في القسم التدريبي من محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية.

وأضاف البيان: "بحسب المعطيات التي وردتنا اقتصرت الخسائر على الماديات دون وقوع إصابات أو ضحايا في المحطة".

وأكدت السلطة الإقليمية الأوكرانية في منشور على فيسبوك "أن القوات الروسية استولت على المحطة، وقالت إن الأفراد يراقبون حالة وحدات الطاقة للتأكد من قدرتها على العمل بأمان".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو "أيها الأوروبيون، من فضلكم استيقظوا. أخبروا السياسيين أن القوات الروسية تطلق النار على محطة للطاقة النووية في أوكرانيا".

ويُعتقد، بحسب رويترز، أن "آلاف الأشخاص قتلوا أو جرحوا وفرّ أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا منذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي، أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية".

ودفعت التقارير المبكرة عن الحادث الذي وقع في محطة الطاقة إلى تصاعد الأسواق المالية في آسيا، مع هبوط الأسهم وارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر.

في وقت سابق، تحدث كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع زيلينسكي للحصول على تقييم للوضع في المجمع.

وقال البيت الأبيض إن "الرئيس بايدن انضم إلى الرئيس زيلينسكي في حث روسيا على وقف أنشطتها العسكرية في المنطقة والسماح لرجال الإطفاء والمسعفين بالوصول إلى الموقع".

وقال جونسون إن "على القوات الروسية إنهاء هجومها على الفور واتفق مع زيلينسكي على أن وقف إطلاق النار أمر حاسم".

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه يشعر "بقلق عميق" إزاء الوضع في المحطة النووية وإن السلطات الأوكرانية أكدت للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المعدات الأساسية لم تتأثر".

احتدام الاحتجاجات والعقوبات

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن عدم قبول أوكرانيا وجورجيا في حلف شمال الأطلسي كان خطوة صحيحة، وأكد أن هذه المسألة لم تكن وليست مطروحة على جدول الأعمال، بحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وأضاف المستشار الألماني في تصريح صحفي، أن مسألة انضمام جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألة لا يمكن الحديث عنها الآن، قبل تهدئة الوضع في أوكرانيا.

واتفق مفاوضو روسيا وأوكرانيا يوم الخميس على الحاجة إلى وجود ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين على الفرار وإيصال الأدوية والمواد الغذائية إلى المناطق التي كان القتال فيها أعنف.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك إن "الوقف المؤقت للقتال في مواقع مختارة أمر ممكن أيضًا".

ونقلت وكالة أنباء بيلتا الحكومية عن بودولياك قوله إن "المفاوضين سيجتمعون مرة أخرى الأسبوع المقبل".

وسقطت مدينة أوكرانية واحدة فقط، وهي ميناء خيرسون الجنوبي، في أيدي القوات الروسية منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 شباط، لكن القوات الروسية تواصل محاصرة مدن أخرى ومهاجمتها.

وتعرضت مدينة خاركيف الشمالية الشرقية للهجوم منذ بداية التحرك العسكري الروسي. في حين لم يتم شن أي هجوم كبير على كييف، تم قصف العاصمة، وأطلقت القوات الروسية العنان لقوة نيران مدمرة لكسر المقاومة في بلدة بورودينكا النائية.

وفي واشنطن قال مسؤول دفاعي أميركي إن "القوات الروسية لا تزال على بعد 25 كيلومترًا من وسط مدينة كييف".

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا "فرض عقوبات على المزيد من الأوليغارشية الروسية يوم الخميس، في أعقاب إجراءات الاتحاد الأوروبي، حيث صعّدا الضغط على الكرملين".

(م ش)