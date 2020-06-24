القوات الروسية ترفض التعليق على القصف التركي

وأدى القصف بغارة جوية من طائرة مُسيّرة استهدف منزلاً للمدنيين في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني، إلى استشهاد 3 نساء.

وحمّلت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات في بيان عقب ساعات من القصف، دولة روسيا الاتحادية مسؤولية هذا الهجوم والهجمات السابقة، بينما دعت الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي إلى القيام بواجبهم ووضع حد لمثل هذه الهجمات بحق أهالي ومناطق شمال شرق سوريا وفق اتفاقية وقف إطلاق النار في مناطق شمال شرق سوريا المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال التركي .

ورفضت قوات الشرطة العسكرية الروسية في إقليم الفرات، الإدلاء بأي تصريحات حول الانتهاك التركي لوكالة أنباء هاوار، بعد سؤال مراسلنا عن موقف القوات الروسية من القصف الذي تعرضت له كوباني يوم أمس.

كما لم تطلع القوات الروسية على موقع القصف في قرية حلنج.

وتوصلت روسيا وتركيا في إطار تفاهمات سوتشي في الـ22 من تشرين الأول عام 2019، إلى التفاهم على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية إلى ما بعد 32 كيلو متراً من الحدود السورية التركية، على أن يتم تسيير دوريات روسية تركية مشتركة على الحدود، وتكفل روسيا أمن واستقرار المناطق السورية الحدودية مع تركيا.

(ز س/ج)

ANHA