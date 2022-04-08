وقال ديميترو زيفيتسكي، رئيس الإدارة الإقليمية لسومي، عبر فيسبوك، إن الإقليم الآن خالٍ من الوحدات الروسية.

وأشار إلى أنه في حال سمع السكان أصوات انفجارات، فإن ذلك سيكون نتيجة قيام عمال الإنقاذ وخبراء المفرقعات بمحاولة إبطال مفعول الذخيرة التي خلفتها الوحدات الروسية وراءها.

وأضاف زيفيتسكي أن الإقليم ليس آمناً بعد، وذلك مع وجود الألغام المزروعة في العديد من المناطق.

وحذر السكان من عدم القيادة على جانب الطرق، وعدم استخدام الممرات في الغابات، والاقتراب من المعدات العسكرية المدمرة.

يأتي ذلك فيما أعلنت القوات الروسية تدمير مركز تدريب أوكراني قالت إنه "للمرتزقة الأجانب شمال مدينة أوديسا".

وكان إقليم سومي، علاوة على أقاليم دونيتسك ولوهانسك وخاركيف وكييف، أحد المناطق التي كانت تهاجمها القوات الروسية منذ بداية تحركها العسكري في أوكرانيا قبل أكثر من شهر.

(ل د)