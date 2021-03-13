القوات الروسية تعتقل عدة أشخاص في مداهمة لاجتماع للمعارضة

وألقت قوات الأمن الروسية القبض على عدة أشخاص بعد فض تجمع للمعارضة، بحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مكان الحادث.

وكان السياسي المعارض فلاديمير كارا مورزا، والناشط أليكسي بيفوفاروف، من بين المعتقلين، بالإضافة الى العديد من المحتجزين في سيارات نقل السجناء.

وتم احتجاز العشرات من الأشخاص، بمن فيهم صحفيون أرادوا تغطية الحدث، مؤقتًا في الفندق الذي كان يُعقد فيه الاجتماع، ولم يتضح سبب فض الشرطة للحدث.

وتحدثت المعارضة الروسية مرارًا عن انتهاكات حرية التجمع من قبل قوات الأمن، ولهذا السبب فشلت مرارًا محاولات المعارضين للتجمع والتنظيم.

وكان من المقرر أن يحضر العديد من رموز المعارضة البارزين في اجتماع ما يطلق عليه "الديمقراطيون المتحدون" بينهم السياسي المحلي بموسكو إليا ياشين، بحسب الوكالة.

وسيتم انتخاب برلمان جديد في روسيا هذا الخريف، وفي الانتخابات، يريد حزب روسيا الموحدة المرتبط بالرئيس فلاديمير بوتين الدفاع عن أغلبية الثلثين.

(م ش)