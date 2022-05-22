القوات المسلحة الأردنية: مقتل 4 أشخاص وإحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

وفي التفاصيل، أوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "المنطقة العسكرية الشرقية نفذت عملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية فجر اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف: "إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك".

وبيّن المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 637 ألف حبة كبتاغون و(181) كف حشيش و(396) حبة ترامادول وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

(د ع)