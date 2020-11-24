القوات الإيرانية تعتقل ناشطة كردية

يواصل النظام الإيراني ممارسة الضغط على نشطاء المجتمع المدني، حيث داهمت، ليلة أمس، منزل الناشطة أنيسة جعفري مهر في بلدة شهباد التابعة لمحافظة كرمنشان في روجهلات (شرق كردستان).

وأفادت المعلومات الواردة لوكالة روج نيوز بأن القوات الإيرانية اعتقلت أثناء المداهمة الناشطة أنيسة، وصادرت جميع ملفاتها الخاصة دون أمر قضائي.

الناشطة أنيسة جعفري طالبة في قسم علم اللغة، وعضوة مجلس الكتّاب والأدب بشرق كردستان.

ويُذكر أن أنيسة كانت قد اعتُقلت من قبل الحرس الثوري الإيراني في الـ17 كانون الأول 2019، وأُفرج عنها بعد فترة.

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