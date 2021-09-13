القوات الإيرانية تعاود قصف مناطق جنوب كردستان

تواصل القوات الإيرانية قصف مناطق جنوب كردستان. وقصفت صباح اليوم مناطق بربزنان وسيدكان في جنوب كردستان.

الحزب الديمقراطي الكردستاني أصدر اليوم بياناً كتابياً أكد فيه أن "قوات النظام الإيراني قصفت في تمام الساعة 08.00 من صباح اليوم مناطق بربزنان وسيدكان".

وجاء في بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضاً: "استخدمت قوات النظام الإيراني في قصفها اليوم 16 طائرة مسيرة وقصفت 15 مرة متتالية منطقة بربزنان. وتواصل الطائرات المسيرة بشكل يومي التحليق في سماء المنطقة. عمليات القصف أسفرت عن خسائر مادية بممتلكمات المدنيين، فيما لم تسفر عن خسائر بشرية".

(ك)