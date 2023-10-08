القوات الإسرائيلية تقصف جنوب لبنان

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صباح اليوم، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق قذائف مدفعية من لبنان نحو مواقع للجيش في مزارع شبعا وجبل الشيخ.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تعليمات للمواطنين قرب حدود لبنان بدخول المناطق المحصنة بعد تعرض المنطقة لإطلاق قذائف هاون.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية أهدفاً في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمراً بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود الشمالية.

وقال أدرعي إن "قوات المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي تقصف في هذه الأثناء بنيران المدفعية المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن "جيش الدفاع الإسرائيلي على استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات، وسيواصل حماية أمن سكان دولة إسرائيل".

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية مسؤوليتها عن هجوم بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية يوم الأحد على منطقة مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل قائلة إنها تأتي "تضامناً" مع الشعب الفلسطيني.

وقالت الجماعة في بيان مكتوب إن الهجوم استهدف ثلاثة مواقع من بينها "موقع الرادار" في مزارع شبعا وهي منطقة تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ويطالب لبنان باستعادتها باعتبارها قطعة من أراضيه.

(م ش)