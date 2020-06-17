قصفت القوات الحكومية اليوم، مناطق في "دوير الأكراد والزيارة" في ريف حماة الشمالي الغربي، كما قصفت بعد منتصف الليل، أماكن في الفطيرة والبارة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين تشهد أجواء مدينة إدلب وريفها تحليقاً متواصلاً لطائرات استطلاع روسية.

وشنت طائرة حربية روسية غارات أمس، على محيط قرية الموزرة جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وفي نفس السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية جددت قصفها الصاروخي على مناطق في كفرعويد والرويحة وبينين وسفوهن والفطيرة ومحيط كنصفرة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي التي تحتلها مرتزقة مدعومة من تركيا.

(ش ع)