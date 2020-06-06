قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية شنت هجوماً على محور فليفل والصالحية في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وأضاف المرصد "دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومرتزقة تركيا استمرت حتى الفجر، ترافقت مع قصف واستهدافات مكثفة ومتبادلة".

وأشار المرصد السوري إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين نتيجة الاشتباكات.

على صعيدٍ متصل، جددت القوات الحكومية قصفها الصاروخي على مناطق عدة في جبل الزاوية جنوب إدلب، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، تحليقاً لمروحيات تركية عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون تزامناً مع نقل الجنديين التركيين إلى المشافي التركية من معبر باب الهوى الحدودي، بعد مقتل أحدهم وإصابة الآخر.

(ش ع)