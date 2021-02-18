القوات الحكومية ترسل تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة الباب

وقال المرصد السوري، إنه رصد على مدار الثلاثة أيام المنصرمة، وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للقوات الحكومية إلى المحاور الجنوبية لمدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وتضم التعزيزات الجديدة، بحسب المرصد، مجموعات من "الفيلق الخامس" المدعوم روسيًا، بالإضافة إلى مجموعات عسكرية أُخرى تابعة للفرقة 25 المعروفة باسم "قوات النمر" بقيادة "سهيل الحسن"، حيث وصلت إلى قرية العويشة الواقعة جنوبي مدينة الباب.

وتحدثت تقارير في وقت سابق بأن القوات الحكومية تتحضر لشن عملية عسكرية باتجاه مدينة الباب، إلا أن ذلك لم يؤكد من قبل أي مصادر رسمية.

(ي ح)